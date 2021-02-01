Bilim Kurulu üyesinden flaş açıklama: Aşı sonrası tekrar ediyorsa mutasyonlu olabilir!

Çin'den ithal edilen CoronaVac aşılarının sağlık çalışanlarına uygulanmasının hemen ardından belirlenen yaş grupları aşılanmaya başlandı. Hızla devam eden aşılama çalışmaları hakkında önemli bilgiler veren Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, ilk dozdan sonraki 28 günlük arada veya 2. dozun yapılmasından sonra tekrarlayan koronavirüsün mutasyonlu türü olabileceğini söyledi.

Aşı uygulamasından sonra kişilerin sonrasında kendilerini mutlaka korumaya devam etmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Yeşim Taşova, ilk aşıdaki antikor düzeyinin düşük olduğunu kaydederek ikinci dozun yapılmasına kadar kişinin kendisini koruması gerektiğini söyledi. '2. doz aşıdan sonra da bu koruma ve tedbirlere mutlaka devam edilmeli' diyen Prof. Dr. Yeşim Taşova, aşıdan sonra tekrar koronavirüse yakalanma durumunun ise bir mutasyonlu virüs olmuş olabileceğini ifade etti.

Yeni virüsün ayrılarak mutlaka bir mutasyon sekansının yapılması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Taşova, kişinin aşıya yanıtının düşük olabileceğini ve bu tarz kişilerin diğerlerinden daha iyi izlenerek ne olduğunun ayırt edilmesi gerektiğini söyledi.

Halk arasında 'Aşı tutmadı' olarak bilinen gruplar olabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Yeşim Taşova, hepatit aşılarında olduğu gibi bunun nedeninin antikor seviyeleri ile ilgili olabileceğini belirterek, bu kişilerin ayrıştırılarak daha iyi incelenmesi ve kişinin tedbir ve korumalara bir öncekinden daha fazla özen göstermesi gerektiğini kaydetti.