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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiğit'ten önemli açıklamalar! Kısıtlamalar geri mi gelecek?

COVID-19 salgının bir başka varyantı olan Delta varyantı kısa süre önce Türkiye’de hızla yayılım göstermeye başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiğit’in söyledikleriyse yüreklere korku saldı. İşte Yiğit’in o açıklamaları…

24 Temmuz 2021 Cumartesi 15:16
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiğit'ten önemli açıklamalar! Kısıtlamalar geri mi gelecek?
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Koronavirüs salgınında yeni delta varyantı dönemi yaşanıyor. Delta varyantıyla mücadelenin en iyi yönetimininse çift doz aşılama olduğu söyleniyor. Prof. Dr. Nurettin Yiğit, açıklamasında Türkiye’nin büyük bir tehlikeyle yüz yüze olduğunu açıkladı. Aşılarla ilgili de açıklama yapan Yiğit, bu zamana kadar tek doz aşılamanın yeterli olduğunu söylerken şimdiyse 2 doz BioNTech, üç doz da Sinovac aşısının uygulanması gerektiğini belirtti.

Sonbahar aylarında yeni delta etkisini gösterecek!

Yiğit açıklamasında, sonbahar aylarında Türkiye’de delta virüsünün etkisini göstereceğini belirtirken, virüsten korunmak için en etkili yönteminse aşılanma olduğunu söyledi. Önceden bir doz aşının yeterli olduğunu söyleyen Yiğit, şimdiyse herkesin acil 2. Doz aşılarını yaptırmalarının gerektiğini belirtti.

Virüsten korunmak için 2. doz aşı şart!

Yiğit, aşı yapılmazsa yeni varyantın yayılımının artacağını söylerken, sosyal mesafe ile maske kuralının da ihmal edilmemesinin altını çizdi. Diğer yandansa Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı olan kişi sayısını açıkladı. Koca’nın açıklamasına göre, 18 yaş ve üstündeki vatandaşların neredeyse 3/1’i 2. Doz aşılarını yaptırdı.


Son Güncelleme: 24.07.2021 15:16
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Anahtar Kelimeler:
KısıtlamalarDelta VaryantıKoronavirüs
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