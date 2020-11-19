Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Çok büyük bir dalga geliyor

Korona virüs pandemi sürecinde yakından tanıdığımız Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara katıldığı Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında korona virüs süreci ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Kara, kimsenin dışarı gerekmedikçe dışarı çıkmadığı bir durumda vaka sayılarını aşağı çekilebileceğine dikkat çekti.

Önemli ve kritik açıklamalarda buluna Kara, aslında korona virüs hastalığı ile ilgili olarak çok büyük bir dalganın geleceğine yada tepe noktasında daha büyük bir dalga yaşandığına vurgu yaptı ve bir çok ülke gibi bizde de vaka sayılarında çok hızlı ivmeli bir yükseliş görüldüğünü açıkladı.

Salgının dünya üzeriden ki yayılışına dikkat çeken Kara, ABD ve Avrupa'nın son günlerde en yüksek rakamları gördüğünü söyledi ve rakamların çok yüksek olduğuna ayrıca katlanarak yükseldiğine vurgu yaptı.

3 HAFTA KAPANMAK GEREK

Bugün yaşanan yükselme dönemini İtalya'nın Şubat ayında bizim ise Nisan ayında gördüğümüzü söyleyen Kara, yaşanan bu dönemin Nisan'dan daha yüksek olduğunu söyledi ve bu sebeple mutlak tedbirler alınmasına gerek duyulduğunu ifade etti.

Kendisine göre yaşanan bu kritik süreç yapılması gerekenin 3 hafta tam kapanmak olduğunu söyleyen Kara, ancak bu şekilde rakamların aşağı çekilebileceğini anlattı.Tam kapanmanın ise ev içi dışında kimse görüşmemek olduğunu vurguladı.

KISITLAMALARIN ETKİSİ OLACAKTIR

Kurul Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, dün akşam Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kısıtlama kararlarına ve tedbirlere ilişkin 'Kesinlikle etkisi olacaktır' dedi.

Kara, virüsü bir kişinin ortalama 3 kişiye bulaştırdığını,filyasyon ekiplerinin hiç müdahalesi olmasaydı bu rakamın 5-6 olabileceğini, önlemler sayesinde 3'ler civarında tutulduğunu anlattı ve tam kapanma ile tedbirlere uyulması durumunda bu rakamın 1'lere inebileceğine vurgu yaptı