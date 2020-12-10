İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama...
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş, yoğun bakıma alınarak entübe edildi
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş,...
Canlı yayında rahatsızlanan Mehmet Ceyhan'dan iyi haber geldi
Son Dakika
Canlı yayında rahatsızlanan Mehmet Ceyhan'dan...

Bilim Kurulu üyesi maskeleri atmak için ilk kez tarih verdi!

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye'de maske takılmasına tahmini ne zaman son verileceğine dair tarih verdi. Kara açıklamalarında, ülkenin yüzde 70-80'inin aşılanması ardından Covid-19'a ilişkin büyük bir rahatlama meydana geleceğini aktardı...

10 Aralık 2020 Perşembe 18:18
Bilim Kurulu üyesi maskeleri atmak için ilk kez tarih verdi!
Takip Et:

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programına canlı olarak bağlandı. Programda önemli açıklamalarda bulunan Kara, normale dönüş süreci hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara, uygulanan tedbirler sonucunda her şeyin beklendiği gibi olumlu devam etmesi halinde 2021 senesi Temmuz ayından itibaren ülke çapında maskesiz yaşama yeniden dönülebileceğini aktardı. Kara, nüfusun yüzde 60’lık bölümünün aşılanması durumunda ülke genelinde bir rahatlama meydana geleceğini bildirerek bu oranın yüzde 70-80 seviyelerine ulaştığında da hayatın normale dönüşünün çok kolaylaşacağını söyledi.

Prof. Dr. Ateş Kara yaptığı tahminlere göre her şeyin olumlu devam etmesi halinde Türkiye’nin yüzde 60’lık bölümünün Nisan-Mayısıs aylarında aşılanmış olacağını öne sürdü.

 

Türkiye’de Koronavirüs son durumu

Türkiye’de son olarak 9 Aralık 2020 tarihine ilişkin paylaşılan verilere bakıldığında gün içinde toplamda 204.411 test yapıldığı ve yapılan testler sonucunda 31.712 hastaya Covid-19 pozitif vaka teşhisi konduğu ifade edildi. Diğer yandan Covid-19 hasta sayısının gün içinde 6.213 olduğu aktarılırken 217 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. 9 Aralık gününde Türkiye kapsamında 5.846 kişi hastalığı atlatarak sağlığına kavuştu.

 

Dünyada Covid-19 son durumu

Tüm dünya kapsamındaki Covid-19 verilerini paylaşan Worldometers intenet adresine göre dünya çapında Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden insan sayısı 1 milyon 563 bin 133 olarak açıklandı. Toplam vaka sayısının da 68 milyon 568 bin 681 olduğu bildirildi.



Son Güncelleme: 10.12.2020 18:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Bilim KuruluMaskeCovid-19Koronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antikor nedir, nasıl oluşur? Antikor oluşturmak nedir? Antikor oluşması ne işe yarar?
Antikor nedir, nasıl oluşur? Antikor oluşturmak nedir? Antikor oluşması ne işe yarar?
Bakan Koca yoğun bakımdaki yatakların doluluk oranlarını açıkladı
Bakan Koca yoğun bakımdaki yatakların doluluk oranlarını açıkladı
Türkiye'de son 6 ayda kaç kişi Covid-19'a yakalandı, Türkiye'de son 6 ayda kaç kişiye koronavirüs vakası teşhisi kondu?
Türkiye'de son 6 ayda kaç kişi Covid-19'a yakalandı, Türkiye'de son 6 ayda kaç kişiye koronavirüs vakası teşhisi kondu?
Türkiye'de kaç sağlık çalışanı var, Türkiye'de kaç sağlık çalışanına Covid-19 aşısı yapılacak?
Türkiye'de kaç sağlık çalışanı var, Türkiye'de kaç sağlık çalışanına Covid-19 aşısı yapılacak?
Türkiye'de gebe nüfus kaç kişidir, Türkiye nüfusunun yüzde kaçı gebedir? Türkiye'de nüfusun yüzde kaçı hamiledir?
Türkiye'de gebe nüfus kaç kişidir, Türkiye nüfusunun yüzde kaçı gebedir? Türkiye'de nüfusun yüzde kaçı hamiledir?
Bakan Koca 9 Aralık tarihli korona virüs vaka sayılarını açıkladı!
Bakan Koca 9 Aralık tarihli korona virüs vaka sayılarını açıkladı!

Popüler Haberler

Alev Alev dizisi nerede çekiliyor? Alev Alev dizisi konusu ve çekim yeri
Alev Alev dizi oyuncusu Rüya kimdir? Dilan Çiçek Deniz hakkında bilgiler
Bir Zamanlar Çukurova Haminne kimdir? Serpil Tamur biyografisi
Sol Yanım dizisi Selim kimdir? Tolga Mendi nerelidir?
Sol Yanım Haydar kimdir? Haydar Köyel biyografisi
Sol Yanım dizisi Nazlım kimdir? Feyza Civelek kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Sol Yanım dizisi Serra kimdir? Özge Yağız doğum tarihi
E-fatura nasıl kullanılır? Hangi firmalar e faturaya geçmek zorunda?
Menajerimi Ara Emrah karakterini kim canlandırıyor? Semi Sırtıkkızıl kimdir?
Sol Yanım dizisinde Barbar karakterine Emre Dinler hayat veriyor
Dul ve yetim maaşı alan vatandaşlar Temmuz aylarında ne kadar maaş ve ödeme alacak? Bayram öncesi çifte ödeme müjdesi!
Özel bankalarda faizler yüzde 1'in altına iner mi?
23 Nisan Ve 1 Mayıs bayramlarında sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi? EGM'den açıklama
Eczacılık mesleği nedir? Nasıl eczacı olunur? Nasıl eczane açılır?
Askerlik yardım başvuru şartları nelerdir? Asker ailesine yardım ödemeleri devam ediyor
Emekli promosyonları en yüksek veren banka hangisi? 2020 Emekli promosyonu en fazla hangi banka veriyor?
2020 Vergi Müfettiş Yardımcılığı taban puanları ne zaman açıklanacak?
2020-2021 Açık lise 2. dönem kayıt ve kayıt yenileme kayıt takvimi
Evde misafir ağırlamak ve akrabaya gitmek yasak mı? Misafirliğe gitme cezası ne kadar?
Migros 2021 yılbaşı sepet içerikleri ve fiyatları ne kadar?
2021 Asgari ücret zammı son durum ne? Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihleri

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.