Bilim Kurulu üyesi maskeleri atmak için ilk kez tarih verdi!

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programına canlı olarak bağlandı. Programda önemli açıklamalarda bulunan Kara, normale dönüş süreci hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara, uygulanan tedbirler sonucunda her şeyin beklendiği gibi olumlu devam etmesi halinde 2021 senesi Temmuz ayından itibaren ülke çapında maskesiz yaşama yeniden dönülebileceğini aktardı. Kara, nüfusun yüzde 60’lık bölümünün aşılanması durumunda ülke genelinde bir rahatlama meydana geleceğini bildirerek bu oranın yüzde 70-80 seviyelerine ulaştığında da hayatın normale dönüşünün çok kolaylaşacağını söyledi.

Prof. Dr. Ateş Kara yaptığı tahminlere göre her şeyin olumlu devam etmesi halinde Türkiye’nin yüzde 60’lık bölümünün Nisan-Mayısıs aylarında aşılanmış olacağını öne sürdü.

Türkiye’de Koronavirüs son durumu

Türkiye’de son olarak 9 Aralık 2020 tarihine ilişkin paylaşılan verilere bakıldığında gün içinde toplamda 204.411 test yapıldığı ve yapılan testler sonucunda 31.712 hastaya Covid-19 pozitif vaka teşhisi konduğu ifade edildi. Diğer yandan Covid-19 hasta sayısının gün içinde 6.213 olduğu aktarılırken 217 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. 9 Aralık gününde Türkiye kapsamında 5.846 kişi hastalığı atlatarak sağlığına kavuştu.

Dünyada Covid-19 son durumu

Tüm dünya kapsamındaki Covid-19 verilerini paylaşan Worldometers intenet adresine göre dünya çapında Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden insan sayısı 1 milyon 563 bin 133 olarak açıklandı. Toplam vaka sayısının da 68 milyon 568 bin 681 olduğu bildirildi.