İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bilim Kurulu üyesi aşılamanın ne zaman başlayacağını açıkladı! Aşı ilk olarak kimlere yapılacak?
Bilim Kurulu üyesi aşılamanın ne...
Bakan müjdeyi verdi! Dar gelirli vatandaşlar için on binlerce sosyal konut inşa ediliyor!
Bakan müjdeyi verdi! Dar gelirli...
2019 - 2020 sezonu FIFA En İyiler Ödülleri sahiplerini buldu!
Son Dakika
2019 - 2020 sezonu FIFA...
Pandemi kabusu sürüyor! Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 75 milyonu aştı
Son Dakika
Pandemi kabusu sürüyor! Dünya genelinde...

Bilim Kurulu üyesi aşılamanın ne zaman başlayacağını açıkladı! Aşı ilk olarak kimlere yapılacak?

Koranavirüs salgınında tüm dünyanın gözü aşı çalışmalarında. Pek çok ülke ve şirketten aşı ile ilgili olumlu haberler gelirken, gözler aşılamanın başlayacağı tarihe çevrildi. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Deniz Çalışkan, konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Hem aşılama tarihi ile ilgili bilgi veren Çalışkan, hem de aşının ilk olarak kimlere yapılacağını duyurdu.

18 Aralık 2020 Cuma 16:23
Bilim Kurulu üyesi aşılamanın ne zaman başlayacağını açıkladı! Aşı ilk olarak kimlere yapılacak?
Takip Et:

Koranavirüs salgının hem ülkemizde hem de tüm dünyada tekrar ciddi bir artışa geçmesi sonrası gözler aşıya çevrildi. Farklı ülkelerden ve şirketlerden aşı çalışmaları ile ilgili olumlu haberlerin gelmesi, aşılamanın da yakın tarihte başlayacağına işaret. Dünyada bazı ülkelerde aşılama başladı bile. Peki, ülkemizde aşılama ne zaman başlayacak? Bilim Kurulu üyesi açıkladı.

 

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, aşılamanın çarşamba gününden itibaren başlayacağını duyurdu. İlk olarak sağlık çalışanlarına yapılacak aşılama çalışmaları, çarşamba günü itibariyle başlıyor. Daha sonra 65 yaş üstü ve ek hastalıkları bulunan vatandaşlara yapılacak aşılama çalışmaları, ‘kilit personel’ olarak adlandıran, öğretmen, bakım hizmetleri görevlileri gibi yüksek risk barındıran mesleklerle devam edecek.

 

Toplumun bağışıklık oranının yüzde 60’ı bulmasıyla normal hayata dönüşün hızlanacağını aktaran, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, bunun için 120 milyon dozdan fazla aşıya ihtiyaç olduğunu aktardı. Hedeflerinin günde 1 milyon kişiye aşı yapmak olduğunu belirten Çalışkan, bu şekilde bir an önce normal hayata dönüşü planladıklarını açıkladı.

 

Yerli aşı ne zaman?

 

Yerli aşı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Çalışkan, yerli aşının Nisan ayından önce gelmesinin zor olduğunu söyledi. Aşı çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Bilim Kurulu üyesi, aşı yapılmış olsa bile hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek, vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.



Son Güncelleme: 18.12.2020 16:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KoranavirüsCovid-19Koranavirüs AşısıAşı Ilk Kimlere YapılacakBilim Kurulu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Korona nedeniyle yaşamını yitiren sağlıkçıların ailelerine maaş hakkı tanındı
Korona nedeniyle yaşamını yitiren sağlıkçıların ailelerine maaş hakkı tanındı
Çin aşısından olan Türk profesör, 21 gün sonra antikor sonucunu paylaştı
Çin aşısından olan Türk profesör, 21 gün sonra antikor sonucunu paylaştı
17 Aralık vaka tablosu açıklandı! Ağır hasta sayısı düşüşe geçti
17 Aralık vaka tablosu açıklandı! Ağır hasta sayısı düşüşe geçti
Şiddetli göğüs ağrısına dikkat! Mutasyona uğrayan koronavirüs..
Şiddetli göğüs ağrısına dikkat! Mutasyona uğrayan koronavirüs..
Koronanın ilacı bulundu mu? Türk bilim insan Prof. Dr. İbrahim Benter'den Covid-19 için müjde!
Koronanın ilacı bulundu mu? Türk bilim insan Prof. Dr. İbrahim Benter'den Covid-19 için müjde!
Bakan Koca 16 Aralık tarihli korona virüs vaka tablosunu duyurdu
Bakan Koca 16 Aralık tarihli korona virüs vaka tablosunu duyurdu

Popüler Haberler

2021 Diyarbakır'daki fen liseleri taban puanları
MasterChef yılbaşı özel programı konukları kimler olacak?
Rapor parası ne zaman alınır? Rapor parası tutarı hesaplama
İŞKUR Profil Oluşturma ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?
Çek Cumhuriyeti asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2020
Netflix'de yayınlanacak olan Türk yapımı olan Pera Palas dizisinin konusu nedir? Oyuncuları kimdir?
Emekli 2021 Ocak ayı zam beklenti oranları hesaplandı! En düşük emekli aylığı 1900 TL olacak
Düşük yağlı diyet programının faydaları nelerdir? 2020 Düşük yağ programının özellikleri
Alevlerin Ardından Ali kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Toprak Can Adıgüzel kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Ferrari Purosangue temel ve teknik özellikleri 2020
The Walking Dead yeni sezon ne zaman başlayacak? Walking Dead 10 sezon için detaylar
Fox TV yeni dizisi Kefaret dizi oyuncuları ve dizi konusu
Çalışma koşullarında değişikliğe gidilen işçi tazminat alabilir mi?
Çukur Nehir Yamaç ile evlenecek mi? Nehir gerçekten hamile mi?
Regal Raptor E-Car nasıl, özellikleri neler? Elektrikli Regal Raptor alınır mı?
Ek5 Tarım sigortasında gerekli evraklar nelerdir? 2020
Kefaret Nil kimdir? Ege Kökenli kimdir, nereli yaşı kaç?
Akbank emeklilere 1300 TL ödeme yapacak! Emeklinin 3 yıllık sözüne yüksek promosyon imkanı
Show TV Çocuktan Al Haberi yeni çocukların isimleri ve tanıtımı
Makedonya’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2020
Emanet dizisi Kiraz kimdir? Gülderen Güler kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.