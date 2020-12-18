Bilim Kurulu üyesi aşılamanın ne zaman başlayacağını açıkladı! Aşı ilk olarak kimlere yapılacak?

Koranavirüs salgının hem ülkemizde hem de tüm dünyada tekrar ciddi bir artışa geçmesi sonrası gözler aşıya çevrildi. Farklı ülkelerden ve şirketlerden aşı çalışmaları ile ilgili olumlu haberlerin gelmesi, aşılamanın da yakın tarihte başlayacağına işaret. Dünyada bazı ülkelerde aşılama başladı bile. Peki, ülkemizde aşılama ne zaman başlayacak? Bilim Kurulu üyesi açıkladı.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, aşılamanın çarşamba gününden itibaren başlayacağını duyurdu. İlk olarak sağlık çalışanlarına yapılacak aşılama çalışmaları, çarşamba günü itibariyle başlıyor. Daha sonra 65 yaş üstü ve ek hastalıkları bulunan vatandaşlara yapılacak aşılama çalışmaları, ‘kilit personel’ olarak adlandıran, öğretmen, bakım hizmetleri görevlileri gibi yüksek risk barındıran mesleklerle devam edecek.

Toplumun bağışıklık oranının yüzde 60’ı bulmasıyla normal hayata dönüşün hızlanacağını aktaran, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, bunun için 120 milyon dozdan fazla aşıya ihtiyaç olduğunu aktardı. Hedeflerinin günde 1 milyon kişiye aşı yapmak olduğunu belirten Çalışkan, bu şekilde bir an önce normal hayata dönüşü planladıklarını açıkladı.

Yerli aşı ne zaman?

Yerli aşı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Çalışkan, yerli aşının Nisan ayından önce gelmesinin zor olduğunu söyledi. Aşı çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Bilim Kurulu üyesi, aşı yapılmış olsa bile hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek, vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.