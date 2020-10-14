Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak?

Covid-19 sürecinde en önemli kurumlardan bir tanesi olan ve pandemi başlangıcı ile birlikte Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan Bilim Kurulu toplantıları merak edilmeye devam ediyor. Bilim kurulu toplantısının sonrasında ise Fahrettin Koca’nın açıklamaları merak edilmeye başlandı.

13 Ekimde 1.632, 14 Ekim 1.671 hasta sayısı var

Covid-19 için yapılacak toplantının 17:00’da başlayacağı aktarılırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 19:00’da açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 13 Ekim 2020 tarihi için 1.632 hasta olduğu açıklanırken 14 Ekim 2020 tarihi ile bu sayının 1.671’e yükseldiği belirtildi.

Ağır hasta sayısının kontrol altına alarak durağan seviyeye geldiği açıklanırken aynı zamanda son 24 saatte 62 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.