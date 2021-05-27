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Bilim kurulu toplanıyor... Son dakika..

Habere göre, covid-19 salgını kısıtlamalarında gözler 1 Haziran tarihine çevrildi çevrildi. Bilim Kurulu bugün 'normalleşme takvimi’ni görüşecek. "Kafe ve lokantaların yarı kapasiteyle açılmaları gündemde. Sokağa çıkma yasağının da hafta içi saat 24.00'te başlaması, hafta sonu ise 24,00 ile 05.00 arasında olması gündemde.

27 Mayıs 2021 Perşembe 00:24
Bilim kurulu toplanıyor... Son dakika..
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17 günlük tam kapanma döneminde devam eden aşılama çalışmaları, günlük covid-19 tablosuna iyi şekilde yansıdı. Vaka rakamlarının 10 binin altını görmesiyle, kademeli şekilde normalleşme sürecinde herkes 1 Haziran’ı bekler oldu. 1 haziranla birlikte, şu anda yürürlükte olan yasaklar yerini filtreli şekilde tedbirler ile çok fazla oranda aşılamaya bırakacağı belirtiliyor. Bu doğrultuda birtakım yasaklar ve kısıtlamalara veda edilirken bazılarının da dönüştürülmesi beklenenler arasında.

Tedarikte sorun yaşanmadığı taktirde bir aylık süreçte 30 000 000 kişinin aşılanması planlanıyor. Haziran ayıyla birlikte başlayacak ‘normalleşme’, bugün bir araya gelecek olan Bilim Kurulunun tavsiyeleriyle şekillenecek.

Ne karar çıkacak?

Normalleşme takvimi kapsamında, öncelikle yeme içme mekânlarının yarı kapasiteyle açılması gündemde. Bu yerlerin maske, mesafe ve hijyen kurallarına da dikkat ederek, 1 Haziran’dan itibaren açılacağı olasılık dahilinde. Ayrıca mevcut olan dışarı çıkma kısıtlaması saatlerinde de değişiklikler olabilir. Hafta içi uygulanmakta olan kısıtlamaların saat 21.00 değil 24.00’te başlaması konuşulacak gündem konuları içinde. Hafta sonu uygulanmakta olan kısıtlamanın da bu saate çekilmesi önerilecek. Oluşturulacak takvim, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde gündeme gelecek.

Gözler 1 Hazirana çevrildi.

1 Haziran’da start vermeye hazırlanan yeme-içme sektörü, olası hazırlıklar için bir talimatname ile şartların belirginleşmesi için bekleyişte. Virüsle güçlü mücadelesini sürdürmeye devam eden ve vaka sayılarını 7 binlere kadar düşürme noktasına varan ülkemiz, son gelen aşılarla beraber kademeli şekilde normale dönme sinyallerini vermeye başladı. Geçtiğimiz dönemde en büyük zorluğu çeken sektörlerden biri ise yeme-içme olmuştu.

Dışarı servislerle ayakta kalmaya çalışan bu sektör, 1 Haziran tarihinden itibaren normalleşmeyle başlamaya hazırlanıyor. Ancak onlarda Haziran ayına girmeden önce bir talimatname yayımlanmasını bekliyor.

Son dakika gelecek olan açılma izninin bilgisinin kendilerine bir haftalık bir süre kaybettireceğini belirten sektör temsilcileri, "Bizim önce hazırlıkları yerine getirmemiz gerekmekte. Çalışanlarımız izne gitti. Onları getirmemiz gerek. Ürün stoğu yapmalıyız. Ancak hangi şartlarda açılacağımızı konusunda net bir bilgi yok. O sebeple acilen talimatnamenin yayımlanması gerekmektedir" ifadeleri verdiler. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Deneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, 1 Haziran'da açılmayı beklediklerini belirterek, "Bunun sinyallerini de alıyoruz. Ancak öncesinde bir talimatname yayımlanmasını gerek şart. Çünkü olası bir açılma bundan önce hazırlığımız bir haftayı bulabilir. Bizim değil yedi gün bir gün dahi kaybedecek gücümüz kalmadı" dedi. Birçok restoran ve kafenin çalışanlarını izne gönderdiğini özetleyen Bingöl şu şekildeki devam etti:

"Ayrıca bizim mecburi şekilde minik tadilatlarımız, ürün siparişlerimiz de devam etmekte. Bunlar ise bir programla birlikte oluyor. Yalnızca restoran sahipleri değil bizim tedarikçilerimiz de program yapmak için talimatname bekliyor. Nasıl açılacağımıza dair bir derhal bir talimatname yayımlanması gerekmektedir. Biz son dakikacı değiliz" ifadelerini kullandı. 1 Haziran'dan tarihiyle beraber halka açık alanlarda %100, kapalı mekanlarda %50 kapasiteyle açılma duyurusu beklediklerini belirten Bingöl, saat sınırının kaldırılmasının gerektiğini ekledi.


Son Güncelleme: 27.05.2021 00:24
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Anahtar Kelimeler:
1 HaziranKısıtlamalarBilim KuruluVakaYasakPandemi
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