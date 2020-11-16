Bilim Kurulu toplandı! Yüz yüze eğitimde 4. aşamaya geçilmesi söz konusu

Koron virüs salgın hastalığı Mart ayından itibaren ülkemizde görülmesiyle birlikte Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan ve hastalık ile mücadelede yol haritası çizilmesinde kararları açıklamayan Bilim Kurulu Üyeleri bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat:17.00'da toplandı.

Kurulun toplatıda korona virüs hastalığı ile mücadelede ne gibi kararlar alacağı merak edilirken,toplantı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kameralar önünde açıklama yapması bekleniyor.

YÜZ YÜZE EĞİTİM GENİŞLETİLECEK Mİ?

KISITLAMALAR GERİ GELECEK Mİ?

Özellikle Eğitim alanında ki gelişmeleri ve hastalığa bağlı olarak yüz yüze eğitimin genişletilip, genişletilmeme kararının tartışması ve özellikle ortaokul 6,7 ve Lise 10,11. sımıf kademelerinin diğer kademeler gibi yüz yüze eğitime başlamasının tartışması ve kararın kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Daha önceden yapılan açıklamalar doğrultulsunda yüz yüze eğitime 23 Kasım tarihi itibariyle tüm kademelerin başlaması tahmin ediliyor.

Bununla beraber vaka artışlarının değerlendirilmesi bekleniyor. Seyahat kısıtlaması gibi bazı kısıtlamaların alınması da Bilim Kurulu'nda değerlendirilecek.

Toplantı sonrasında alınan kararların Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında açıklanması bekleniyor