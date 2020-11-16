Bilim Kurulu toplandı! Yüz yüze eğitimde 4. aşamaya geçilmesi söz konusu

Koron virüs salgın hastalığı Mart ayından itibaren ülkemizde görülmesiyle birlikte Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan ve hastalık ile mücadelede yol haritası çizilmesinde kararları açıklamayan Bilim Kurulu Üyeleri bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat:17.00'da toplandı.
Kurulun toplatıda korona virüs hastalığı ile mücadelede ne gibi kararlar alacağı merak edilirken,toplantı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kameralar önünde açıklama yapması bekleniyor.
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Bununla beraber vaka artışlarının değerlendirilmesi bekleniyor. Seyahat kısıtlaması gibi bazı kısıtlamaların alınması da Bilim Kurulu'nda değerlendirilecek.
Toplantı sonrasında alınan kararların Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında açıklanması bekleniyor