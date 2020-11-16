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Bilim Kurulu toplandı! Yüz yüze eğitimde 4. aşamaya geçilmesi söz konusu

Korona virüs salgın hastalığı başladığı günden bu yana belirli periyotlar ile toplanan ve hastalık ile mücadelede yol haritasını çizen Bilim Kurulu bugün yine toplandı. Bilim Kurulu Üyelerinin masasında yüz yüze eğitimde 4.aşamaya geçilmesi kararı var.

16 Kasım 2020 Pazartesi 17:49
Bilim Kurulu toplandı! Yüz yüze eğitimde 4. aşamaya geçilmesi söz konusu
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Koron virüs salgın hastalığı Mart ayından itibaren ülkemizde görülmesiyle birlikte Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan ve hastalık ile mücadelede yol haritası çizilmesinde kararları açıklamayan Bilim Kurulu Üyeleri bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat:17.00'da toplandı.

Kurulun toplatıda korona virüs hastalığı ile mücadelede ne gibi kararlar alacağı merak edilirken,toplantı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kameralar önünde açıklama yapması bekleniyor.

YÜZ YÜZE EĞİTİM GENİŞLETİLECEK Mİ?


Özellikle Eğitim alanında ki gelişmeleri ve hastalığa bağlı olarak yüz yüze eğitimin genişletilip, genişletilmeme kararının tartışması ve özellikle ortaokul 6,7 ve Lise 10,11. sımıf kademelerinin diğer kademeler gibi yüz yüze eğitime başlamasının tartışması ve kararın kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Daha önceden yapılan açıklamalar doğrultulsunda yüz yüze eğitime 23 Kasım tarihi itibariyle tüm kademelerin başlaması tahmin ediliyor.

KISITLAMALAR GERİ GELECEK Mİ?

Bununla beraber vaka artışlarının değerlendirilmesi bekleniyor. Seyahat kısıtlaması gibi bazı kısıtlamaların alınması da Bilim Kurulu'nda değerlendirilecek.

Toplantı sonrasında alınan kararların Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında açıklanması bekleniyor



Son Güncelleme: 16.11.2020 17:49
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Bilim Kurulu ToplandıBİLİM KURULU ÜYELERİ
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