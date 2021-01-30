Bilim dünyasını şok eden olay! Koronavirüs mutasyonlarının ikisi aynı anda tespit edildi

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ve salgının merkez üslerinden bir olarak kabul edilen Brezilya'da şaşkınlık veren bir tespit yapıldı. Aşılama çalışmalarının yoğun olarak yapıldığı ülkede araştırmacı Bilim insanları bazı hastalarda mutasyona uğramış iki farklı Kovid-19 türüne rastlandı. İki farklı koronavirüs taşıyıcısı olan hastalarında durumlarının diğerlerine göre daha kötü olduğu belirtildi.

Brezilya'nın güney kısmında bulunan Rio Grande de Sul’dki Feevale Üniversitesi’nde koronavirüs salgınında bu güne kadar yapılan en ilginç tespit ortaya çıktı. Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nda görev alan bilim insanları yaklaşık 90 Kovid-90 hastasından alınan numuneleri inceledi. Araştırmanın başı olan Fenando Spilki, virüsün insan vücudunda nasıl yaşadığı ve verdiği etkiler üzerine dikkat çekici bir keşif yaptı. Bilim insanları yapılan çalışmalarda en az 2 hastanın test sonuçları ve alınan numune değerlerinde iki farklı mutasyon virüsüne rastladı.

MedRxiv sitesinde yayınlanan araştırma sonuçlarına göre ise ortak enfeksiyon taşıyan iki koronavirüsün ilk kez onaylanmış olduğunu belirtirlerken orta yaşlarda olan her iki hasta da koronavirüsün B.1.1.28 olarak kaydedilen P2 varyantıyla kasım ayında hastalandığı ve aynı zamanda da virüsün ikinci varyantı için uygulanan testte pozitif çıktığı söylenildi. Virüsün belirtilerinin ise bir hastada kuru öksürük görülürken diğer hastada boğaz ve baş ağrısı olarak görüldüğü bildirildi. 'Birlikte enfeksiyon' olarak isimlendirilen belirtilerin görülmesine rağmen her iki hastanın da hastalığı orta şiddette geçirdiği ve bu yüzden hastaneye yatmalarına gerek kalmadan iyileştiği ifade edildi.

Araştırma ekibinin başkanı Fenando Spilki ise yaptığı açıklamada, bu ortak enfeksiyon taşıyan hastaların şu anda olandan daha hızlı yeni varyantlar oluşturabileceğini söyledi.