Bilim dünyasını şok eden olay! Koronavirüs mutasyonlarının ikisi aynı anda tespit edildi

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ve salgının merkez üslerinden bir olarak kabul edilen Brezilya'da şaşkınlık veren bir tespit yapıldı. Aşılama çalışmalarının yoğun olarak yapıldığı ülkede araştırmacı Bilim insanları bazı hastalarda mutasyona uğramış iki farklı Kovid-19 türüne rastlandı. İki farklı koronavirüs taşıyıcısı olan hastalarında durumlarının diğerlerine göre daha kötü olduğu belirtildi.
Brezilya'nın güney kısmında bulunan Rio Grande de Sul’dki Feevale Üniversitesi’nde koronavirüs salgınında bu güne kadar yapılan en ilginç tespit ortaya çıktı. Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nda görev alan bilim insanları yaklaşık 90 Kovid-90 hastasından alınan numuneleri inceledi. Araştırmanın başı olan Fenando Spilki, virüsün insan vücudunda nasıl yaşadığı ve verdiği etkiler üzerine dikkat çekici bir keşif yaptı. Bilim insanları yapılan çalışmalarda en az 2 hastanın test sonuçları ve alınan numune değerlerinde iki farklı mutasyon virüsüne rastladı.
Araştırma ekibinin başkanı Fenando Spilki ise yaptığı açıklamada, bu ortak enfeksiyon taşıyan hastaların şu anda olandan daha hızlı yeni varyantlar oluşturabileceğini söyledi.