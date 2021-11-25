Bilim dünyası yeni 'Süper varyant' paniği yaşıyor!

İngiltere'nin en saygın üniversitelerinden biri olan Oxford Üniversitesi'ndeki bilim insanları iki Kovid suşunun bir kombinasyonu olan 'yeni bir süper varyant'ın tespitini gerçekleştirdiler.

İngiliz Express gazetesinde de yayınlanan haberde bilim insanlarının 'kalıcı' olarak nitelendirdikleri Kovid-19 türünün iki farklı suşun aynı konak hücreye bulaştığı ve bulaştıktan sonra çoğalmaya geçtiğinde ise ortaya çıkan bu varyantın rekombinasyon diye bilinen endişe verici bir sürecin yaşanmasına neden olduğu yazıldı.

Araştırmacıların, B.1.628 olarak isimlendirdiği yeni varyantın genetik yapılarını analiz ettiklerinde bu varyantın diğer iki suş olan, B.1.631 ve B.1.634'ten geldiği sonucuna çıkardılar. Oxford Üniversitesi'nde araştırmaya katılan Prof. Oliver Pybus, ortaya çıkarılan bu rekombinasyonun kesinlikle ciddiye alınması gerektiğini söyledi.

Bilim dünyası tarafından 'Kıyamet Günü varyantı' olarak adlandırılan Delta varyantından daha ölümcül olan bu varyantın şuan uygulanan koronavirüs aşılarını da etkisiz hale getirebileceği belirtilirken konuyla ilgili bir rapor hazırlayan Oxford Üniversitesi, bu raporu İngiliz hükümetine sunmaya hazırlanıyor.