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Bilecik'te karantina uygulaması!

Bilecik'in merkezine bağlı Aşağıköy köyünde Covid-19 testi pozitif çıkan bir kişinin akrabalarına ve komşularına teması sonrasında 10 eve karantina uygulamasına karar verildi. Açıklama Bilecik Valiliğinden yapılırken benzer durumlarda karantina uygulamalarına devam edileceğinin altı çizildi.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 22:39
Bilecik'te karantina uygulaması!
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Kurban bayramı sonrasında artış göstermeye devam eden Covid-19 vakaları ile ilgili köylere ve vaka sayısının yüksek olduğu yerlere karantina uygulamalarına devam ediliyor.


Alınan son bilgilere göre Bilecik’in merkeze bağlı Aşağıköy köyünde artan vaka sayısı nedeni ile 10 eve daha tedbir kapsamında karantina uygulamasına karar verildi.

Bilecik Valiliği tarafından yapılan açıklamada ‘Bilecik Merkez Aşağıköy köyünde Covid-19 pozitif vaka tespit edilmesi ve çok sayıda temaslının olması sebebi ile belirlenen 10 adresin 17.08.2020 tarihi saat 00.00 itibariyle bir sonraki karara kadar karantinaya alınmasına oy birliğine karar verilmiştir’ ifadelerine yer verildi.

 



Son Güncelleme: 17.08.2020 22:39
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