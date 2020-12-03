İnsanlar farklı kan gruplarına sahiplerdir ve kan grupları hastalıklar konusunda da etkili olmaktadır. Kan gruplarına dair farklı hastalıklara sahip olunabiliyor. Kişiler kan gruplarına göre farklı hastalıklara yakalanabiliyorlar. Bu sebeple kan gruplarına göre hastalıklara yakalanma ihtimalinin yüksek olduğu söylenebiliyor.

Kan gruplarının hastalıklar üzerindeki etkisi nelerdir?

0 kan grubuna sahip kişilerin hastalıklara yakalanma ihtimali düşük,

A ve AB kan grubuna sahip kişilerin kanser türlerine yakalanma riski bulunmaktadır.

Kan grupları hangi kanser türlerine yakalanabilir?

Kan grupları bazı kanser türlerine daha yatkın olabilmektedir. Mide kanseri A, B ve AB kan gruplarına daha riskli olmaktadır. 0 kan gruplarıysa mide kanseri bakımından daha şanslı olabilmektedir.

Göğüs kanseri hangi kan gruplarında risklidir?

Göğüs kanserindeki en riskli grup A ve AB kan grubuna sahip olanlardır. 0 ve B kan grubuna sahip kadınların göğüs kanserinden kurtulma hızı ise daha yüksek olabilmektedir.

Beyin tümörleri hangi kan gruplarında risklidir?

Beyin tümörü ve sinir sistemi rahatsızlıklarına ilişkin kanser türleri en çok A ve AB grubu üzerinde risk oluşturuyor. Kan grubundaki bireyler tümör ve sinir sistemi kanserine yakalanabiliyorlar.

Rahim kanseri hangi kan gruplarında risklidir?

Bağırsak kanseri hangi kan gruplarında risklidir?

Rahim kanseri en fazla A ve AB kan gruplarında risk oluşturur. En çok B kan grubuna sahip olan bireyler rahim kanseri yaşayabiliyor.

Bağırsak kanserinde riskli kan grubu bulunmuyor. Bütün kan grupları bağırsak kanserine yakalanabilmektedir.

Mide kanseri hangi kan gruplarında risklidir?

Mide kanseri en çok A ve AB kan gruplarında görülebiliyor. Mide asidinin düşük olması kanser ihtimalini artırıyor.

Pankreas kanseri hangi kan gruplarında risklidir?

Pankreas kanseri en fazla A ve AB kan gruplarında risklidir. Pankreas, karaciğer, safra kesesi gibi kanserler son derece tehlikeli kanser türlerindendir. B kan grubu olan bireylerin sıkça kabuklu yemiş tüketmesi halinde kanser türüne yakalanma ihtimali artacaktır.

Lenf ve lösemi hangi kan grubunda risklidir?

Lenf ve lösemi 0 kan gruplarının en sık yakalandığı kanser çeşitleri arasında bulunuyor.

Deri ve kemik kanseri hangi kan gruplarında risklidir?

Deri ve kemik kanserleri 0 ve B kan grubuna sahip kişiler için tehlike arz etmektedir.

Mesane kanseri hangi kan gruplarında risklidir?

Mesane kanseri en çok A ve B kan gruplarında risk oluşturuyor. Söz konusu kanser türü aynı zamanda AB kan grubuna sahip kişiler için de tehlike arz etmektedir.