Beyin kanaması ve belirtileri nedir?

Beyin kanaması belirtileri nedir?

Beyin kanaması belirtileri arasında şiddetli bir baş ağrısı, bulantı, kusma, baş dönmesi ve epilepsi nöbeti atağı gibi belirtiler var. Aynı zamanda beyin kanaması belirtileri arasında hafif bilinç bulanıklığı, sersemlik hali ve sonrasında koma halinde değişen bilinç bozukluğu hali ve kanamadın etkilediği beyin bölgesine bağlı olarak beyin fonksiyonlarında bozukluklar görülmektedir.

Kimler beyin kanaması riski altında?

Kalp ve kanserden sonra beyin ve damar hastalıkları, gelişmiş ülkelerde en çok ölümün ve sakatlığa neden olan hastalık grubunu oluşturmaktadır. Eğer ailede beyin kanaması geçirmiş bir birey varsa bu beyin kanaması riskini arttırmaktadır.

Beyin kanaması esasen bir çeşit inme olarak sınıflandırılır. Beyin içi kanamalar ve beyindeki damar çatlamaları daha çok yaşlılarda görülmesine rağmen nadiren de olsa çocuklarda da görülme olasılığı vardır.

Bu gibi yaşanana durumlarda gözlem altında takip edilmesi daha uygundur. Bazı hastalarda anjiografik yöntemlerle tedaviler ön plana çıkmaktadır ve bazı hastalarda da cerrahi tedaviler kullanılmaktadır.

