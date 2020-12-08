Beyin gelişimine doğrudan faydalı olan besinler

Beyin gelişimi küçük yaşlarda daha hızlıdır. Çocukların beyinsel gelişimlerinin düzgün ve daha sağlıklı olması için aldıkları besinlerin önemi büyüktür. Bazı besinler özellikle çocukların beyin gelişimine doğrudan katı sağlar.
Bu besinler;
- Yumurta
- Yoğurt
- Yeşillik
- Doğal et
- Kuruyemiş ve tohumlar
- Yulaf ezmesi
- Elma ve erik
- Kırmızı lahana
- Brokoli
- Yağlı balıklar
- Süt ve süt ürünleri
- Bitter çikolata
- Tam tahıllar
- Kuruyemiş
- Su
- Zerdeçal
- Çilek
Bunların yanı sıra listede yer alan kırmızı ette hayvansal yağ ve proteinler açısından gelişime direk katkı sağlar. Yulaf ezmesi, kuruyemiş ve tohumların içerisindeki yüksek besin kaynakları da beyne gönderilen sinyallerle beyni uyarır ve beynin aktifleşmesini sağlar.
Genel olarak yukarıda belirtilen gıdalar günlük hayatta tüketilen gıdalardır. Ancak bu gıdaların az veya fazla tüketilmemesi önemlidir. Hayatın akışı içerisinde tüm bu ürünleri tüketmek ve bu ürünlerin içerisinde olan vitamin, protein ve diğer maddelerden faydalanmak çok önemlidir.