Beyin gelişimine doğrudan faydalı olan besinler

Beyin gelişimi küçük yaşlarda daha hızlıdır. Çocukların beyinsel gelişimlerinin düzgün ve daha sağlıklı olması için aldıkları besinlerin önemi büyüktür. Bazı besinler özellikle çocukların beyin gelişimine doğrudan katı sağlar.

Bu besinler;

Yumurta

Yoğurt

Yeşillik

Doğal et

Kuruyemiş ve tohumlar

Yulaf ezmesi

Elma ve erik

Kırmızı lahana

Brokoli

Yağlı balıklar

Süt ve süt ürünleri

Bitter çikolata

Tam tahıllar

Kuruyemiş

Su

Zerdeçal

Çilek

Yumurta günlük hayatta sürekli tüketilen gıdalardandır. Yumurtanın içerdiği protein ile A, S, B12 ve B vitaminleri çocukların beyin gelişimine doğrudan katkı sağlar. Yukarıda belirtilen besinlere bakıldığında yumurta, yoğurt, süt ve süt ürünleri ile balık protein ve içerdikleri vitaminler açısında direk olarak beyinsel gelişime katkı sağlamaktadır.

Bunların yanı sıra listede yer alan kırmızı ette hayvansal yağ ve proteinler açısından gelişime direk katkı sağlar. Yulaf ezmesi, kuruyemiş ve tohumların içerisindeki yüksek besin kaynakları da beyne gönderilen sinyallerle beyni uyarır ve beynin aktifleşmesini sağlar.

Genel olarak yukarıda belirtilen gıdalar günlük hayatta tüketilen gıdalardır. Ancak bu gıdaların az veya fazla tüketilmemesi önemlidir. Hayatın akışı içerisinde tüm bu ürünleri tüketmek ve bu ürünlerin içerisinde olan vitamin, protein ve diğer maddelerden faydalanmak çok önemlidir.