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Bekar olmanın pozitif yanları nelerdir? 2021

7 Ocak 2021 tarihinde basına aktarılan ve halen gelişmeleriyle dikkat çeken Bekar olmanın pozitif yanları nelerdir? haberi ile ilgili en yeni ayrıntıları okumak için siz de hemen 07-01-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

07 Ocak 2021 Perşembe 21:37
Bekar olmanın pozitif yanları nelerdir? 2021
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Genellikle insanlar belli bir yaşa geldikten sonra evlenerek nesillerini devam ettirmek isterler. Birbirini seven kişiler hayatlarını birleştirerek evliliğe adım atarken bazı insanlar bu durumun yanlış olduğunu ve bekar hayatının daha iyi olduğunu savunur. Bu kişilere göre bekar hayatı daha olumlu bir hayattır.

Bekar olmanın bekar yaşamanın en olumlu yönleri nelerdir?

  • Bekar bir kişinin sosyal hayatı daha hareketlidir.
  • Spor yapabilme imkanı daha çoktur.
  • Maddi anlamda daha rahat geçinir.
  • Yalnızlığı öğrenmiş olur.
  • Çok fazla sorumluluğu olmaz.
  • Uyku sorunu yaşamaz.
  • Kimseye hesap vermek zorunda kalmaz.
  • Sorunlarla başa çıkabilir.

Bekar olmanın faydası sosyal yaşantının daha aktif olması

Bir kişi bekar ise daha rahat bir şekilde gezip eğlenebilir. Sosyal hayatı daha aktif yaşayan kişiler arkadaşları ile kolayca buluşup birçok aktivite gerçekleştirebilir. Ancak evli biri için bu hayat bekar birine göre daha zordur. Evlilik hayatında kişiler ailelerine daha çok vakit ayırmak zorundadır.

Bekar olmanın faydası daha çok spor yapabilmek

Bekar biri istemesi halinde çok rahat bir spor salonuna yazılarak spor yapabilir. Bekar bir kişinin buna ayıracak zamanı vardır. Eğer evli bir kişi spor yapmak isterse eşi ile karşı karşıya kalabilir. Ayrıca bu kişiler maddi açıdan da spor salonu masraflarını karşılamak istemez.

Bekar olmanın faydası maddi açıdan rahat olmak

Bekar bir kişi maddi açıdan kazandığı her şeyi kendi namına harcayabilmektedir. Bu neticede bekar kişiler rahat bir maddiyata sahip olmaktadır. Ancak evli bir kişinin kazancı sadece kendine değil eşi ve çocuklarına da gittiği için bu kişiler daha tutarlı yaşamak zorundadırlar.

Bekar olmanın faydası yalnız kalmaktan korkmamayı öğrenmek

Bazı insanlar hayatta yalnız olduklarını düşünür. Bu düşüncedeki çoğu insan evliliği bir kurtuluş olarak görürler. Bu nedenle evlenen kişiler bazen mutlu olsalar da genelde çok mutsuz bir hayat sürerler. Ancak bunu dert etmeyip bekar kalan insanlar yalnızlığı yener ve daha mutlu bir hayat sürer.

Bekar olmanın faydası sorumlulukların azalması

Bir insan bekar ise sadece kendine ait olan sorumlulukları yerine getirmek zorundadır. Ancak evli olan birisi kendi sorumluluklarının yanı sıra eşi ve çocuğuna yönelikte sorumluluklara sahiptir. Bu yüzden bekar kişilerin daha az sorumlulukları vardır ve bu nedenle daha rahat bir yaşam sürmeleri söz konusudur.

Bekar olmanın faydası uykusuzluk sorunlarının ortadan kalkması

Yapılan araştırmalara göre bekar insanlar evli insanlara göre daha rahat bir uyku uyurlar. Evli insanlar yaşam mücadelesi ve daha çok dert sahibi oldukları için uykuya geç dalarlar ve daha rahatsız bir uyku çekerler. Ancak bekar insanlar rahat ve derin bir uyku uyumaktadır.

Bekar olmanın faydası hesap vermemek

Bekar olan kişiler genellikle kendi kararlarını kendileri alırlar ve bu kararlar yüzünden kimseye hesap vermezler. Bu nedenle daha rahat bir hayat süren bekarların dışında evli insanlar eşlerine aldıkları her karardan dolayı hesap vermek durumunda kalabilirler. Bu durum kıskançlık ve tartışma yaratabilmektedir.

Bekar olmanın faydası sorunlarla başa çıkabilmeyi öğrenmek

Bekar insanlar bir sorun ile karşı karşıya kaldıklarında genellikle tek başlarına bu sorunun üstesinden gelirler. Bu durum bekarlar için zor bir süreçtir. Evli kişiler böyle durumlarda eşlerinden destek alarak bu durumu atlatabilir. Ancak bekar insanlar bu durumlardan tek başına kurtulmayı öğrenmeleri halinde kimseye ihtiyaç duymadan rahatça yaşayabilecektir.



Son Güncelleme: 07.01.2021 21:37
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