İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan Koca aşıyla ilgili merak edilenleri paylaştı! Aşı nasıl uygulanacak?
Son Dakika
Bakan Koca aşıyla ilgili merak...
Hadise: 'Koronayı atlattım, anksiyete kaldı'
Hadise: 'Koronayı atlattım, anksiyete kaldı'
Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu silahlı saldırıya uğradı!
Son Dakika
Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan...
Çin'de korona tespit edilen binlerce dondurmaya el konuldu
Son Dakika
Çin'de korona tespit edilen binlerce...

Bekar olmanın bekar yaşamanın en olumlu yönleri nelerdir? 2021

Gündemde hala dikkatleri çekmeye devam eden 17.01.2021 tarihli Bekar olmanın bekar yaşamanın en olumlu yönleri nelerdir? haberimize dair en yeni ayrıntıları kaleme alıyoruz. Hemen şimdi 17.01.2021 tarihili haberimizi okuyarak bu ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

17 Ocak 2021 Pazar 01:38
Bekar olmanın bekar yaşamanın en olumlu yönleri nelerdir? 2021
Takip Et:

Genellikle insanlar belli bir yaşa geldikten sonra evlenerek nesillerini devam ettirmek isterler. Birbirini seven kişiler hayatlarını birleştirerek evliliğe adım atarken bazı insanlar bu durumun yanlış olduğunu ve bekar hayatının daha iyi olduğunu savunur. Bu kişilere göre bekar hayatı daha olumlu bir hayattır.

Bekar olmanın bekar yaşamanın en olumlu yönleri nelerdir?

  • Bekar bir kişinin sosyal hayatı daha hareketlidir.
  • Spor yapabilme imkanı daha çoktur.
  • Maddi anlamda daha rahat geçinir.
  • Yalnızlığı öğrenmiş olur.
  • Çok fazla sorumluluğu olmaz.
  • Uyku sorunu yaşamaz.
  • Kimseye hesap vermek zorunda kalmaz.
  • Sorunlarla başa çıkabilir.

Bekar olmanın faydası sosyal yaşantının daha aktif olması

Bir kişi bekar ise daha rahat bir şekilde gezip eğlenebilir. Sosyal hayatı daha aktif yaşayan kişiler arkadaşları ile kolayca buluşup birçok aktivite gerçekleştirebilir. Ancak evli biri için bu hayat bekar birine göre daha zordur. Evlilik hayatında kişiler ailelerine daha çok vakit ayırmak zorundadır.

Bekar olmanın faydası daha çok spor yapabilmek

Bekar biri istemesi halinde çok rahat bir spor salonuna yazılarak spor yapabilir. Bekar bir kişinin buna ayıracak zamanı vardır. Eğer evli bir kişi spor yapmak isterse eşi ile karşı karşıya kalabilir. Ayrıca bu kişiler maddi açıdan da spor salonu masraflarını karşılamak istemez.

Bekar olmanın faydası maddi açıdan rahat olmak

Bekar bir kişi maddi açıdan kazandığı her şeyi kendi namına harcayabilmektedir. Bu neticede bekar kişiler rahat bir maddiyata sahip olmaktadır. Ancak evli bir kişinin kazancı sadece kendine değil eşi ve çocuklarına da gittiği için bu kişiler daha tutarlı yaşamak zorundadırlar.

Bekar olmanın faydası yalnız kalmaktan korkmamayı öğrenmek

Bazı insanlar hayatta yalnız olduklarını düşünür. Bu düşüncedeki çoğu insan evliliği bir kurtuluş olarak görürler. Bu nedenle evlenen kişiler bazen mutlu olsalar da genelde çok mutsuz bir hayat sürerler. Ancak bunu dert etmeyip bekar kalan insanlar yalnızlığı yener ve daha mutlu bir hayat sürer.

Bekar olmanın faydası sorumlulukların azalması

Bir insan bekar ise sadece kendine ait olan sorumlulukları yerine getirmek zorundadır. Ancak evli olan birisi kendi sorumluluklarının yanı sıra eşi ve çocuğuna yönelikte sorumluluklara sahiptir. Bu yüzden bekar kişilerin daha az sorumlulukları vardır ve bu nedenle daha rahat bir yaşam sürmeleri söz konusudur.

Bekar olmanın faydası uykusuzluk sorunlarının ortadan kalkması

Yapılan araştırmalara göre bekar insanlar evli insanlara göre daha rahat bir uyku uyurlar. Evli insanlar yaşam mücadelesi ve daha çok dert sahibi oldukları için uykuya geç dalarlar ve daha rahatsız bir uyku çekerler. Ancak bekar insanlar rahat ve derin bir uyku uyumaktadır.

Bekar olmanın faydası hesap vermemek

Bekar olan kişiler genellikle kendi kararlarını kendileri alırlar ve bu kararlar yüzünden kimseye hesap vermezler. Bu nedenle daha rahat bir hayat süren bekarların dışında evli insanlar eşlerine aldıkları her karardan dolayı hesap vermek durumunda kalabilirler. Bu durum kıskançlık ve tartışma yaratabilmektedir.

Bekar olmanın faydası sorunlarla başa çıkabilmeyi öğrenmek

Bekar insanlar bir sorun ile karşı karşıya kaldıklarında genellikle tek başlarına bu sorunun üstesinden gelirler. Bu durum bekarlar için zor bir süreçtir. Evli kişiler böyle durumlarda eşlerinden destek alarak bu durumu atlatabilir. Ancak bekar insanlar bu durumlardan tek başına kurtulmayı öğrenmeleri halinde kimseye ihtiyaç duymadan rahatça yaşayabilecektir.



Son Güncelleme: 17.01.2021 01:38
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Koca aşıyla ilgili merak edilenleri paylaştı! Aşı nasıl uygulanacak?
Bakan Koca aşıyla ilgili merak edilenleri paylaştı! Aşı nasıl uygulanacak?
Hamileler koronavirüs aşısı olabilir mi? Emziren annelere aşı uygulanabilir mi?
Hamileler koronavirüs aşısı olabilir mi? Emziren annelere aşı uygulanabilir mi?
ABD’de tespit edilen son koronavirüs mutasyonunun boyutu endişe verici!
ABD’de tespit edilen son koronavirüs mutasyonunun boyutu endişe verici!
Türkiye'de korona virüs aşısı vurulanların sayısı 605 bini aştı
Türkiye'de korona virüs aşısı vurulanların sayısı 605 bini aştı
Aşı olanlar yan etkilerle karşılaştığında ne yapacak? Sağlık Bakanlığı açıkladı
Aşı olanlar yan etkilerle karşılaştığında ne yapacak? Sağlık Bakanlığı açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, devlet büyüklerini aşı olmaya davet etti
Sağlık Bakanı Koca, devlet büyüklerini aşı olmaya davet etti

Popüler Haberler

SGK şifre başvuruları nasıl yapılır? 2021
Çev eğitim için ne kadar burs veriyor? 2021 ÇEV bursu kaç tl?
Bekar olmanın bekar yaşamanın en olumlu yönleri nelerdir? 2021
Erken emekli olmak isteyenler neler yapmalıdır? 2021 Erken emeklilik şartları
Sgk askerlik borçlanması en düşük ve en yüksek ne kadardır? 2021
Hayranlıkla bakılan harika görünen kıvırcık saç modelleri 2021
BMW X1 teknik özellikleri nelerdir? 2021 BMW X1 fiyat ve özellikleri listesi ortaya çıktı
Gelinim Mutfakta'da Fatih Ürek neden ayrıldı? Fatih Ürek yerine Gelinim Mutfakta’yı sunacak yeni sunucu kim olacak?
Show Tv Arıza dizisi ne zaman yayınlanacak? Dizi konusu ve oyuncu kadrosu
Vişne reçeli nasıl ve hangi malzemelerle yapılır? Vişne reçeli için gereken malzemeler nelerdir?
Kanal İstanbul ihalesi ne zaman yapılacak?
Bedelli askerlik için faizsiz kredi veren bankalar var mı? 2021 bedelli askerlik kredisi için gerekli belgeler
Çukur dizisi Seher kimdir? Begüm Akkaya'nın yer aldığı diziler
2020 MEB ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman başlayacak?
Camiler kapatılacak mı? Camiler ibadete açık mı?
Dondurulmuş Instagram hesabı yeniden nasıl açılır? 2021 dondurulmuş instagram hesabı silinir mi?
Aygaz, İpragaz, Milangaz, Mogaz, Bizimgaz ve Likidgaz tüp fiyatları ne kadar? 2021 Tüp fiyatları ne kadar oldu?
A TV Beni Bırakma yeni sezonda Sıla olacak mı? Sude Doğar diziden ayrılacak mı?
Bu sene aşure günü ne zaman? Aşure günü ne yapmak gerekir? Aşure günü ne zaman başlıyor?
Rusya'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2021
Wordpress site olmazsa olmaz eklentileri hangileridir? 2021 wordpress en iyi eklentileri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.