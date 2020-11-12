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Bebeğin göz rengi kime benzer? Bebeğin göz rengi nasıl anlaşılır?

12 Kasım 2020 Perşembe gününün önemli manşetlerinden Bebeğin göz rengi kime benzer? Bebeğin göz rengi nasıl anlaşılır? haberinde gelişmeler sürüyor. Biz de Bebeğin göz rengi kime benzer? Bebeğin göz rengi nasıl anlaşılır? haberi için yeni gelişmeleri bu habere dair kaleme aldık.

12 Kasım 2020 Perşembe 16:28
Bebeğin göz rengi kime benzer? Bebeğin göz rengi nasıl anlaşılır?
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Anne ve babaların en merak ettikleri konulardan biri de bebeklerinin göz renginin nasıl olacağıdır. Bilimsel olarak belli oranlarla bebeklerin göz rengi öğrenilebilir. Özellikle farklı göz rengine sahip olan anne ve babalar bebeğin göz rengini merak ediyor.

Bebeklerde göz rengi nasıl oluşur?

Bebeklerin göz rengi anne kanında oluşur. Gözün etrafındaki kıvrımlı pigmentlerin oranına göre göz rengi oluşur. Pigmentlerin çok olması durumda gözün kahverengi olması daha muhtemeldir. Pigmentler az ise yeşil gözlü olma ihtimalini arttırır.

Yeni doğan bebeklerde ilk olarak göz rengi lacivert veya mavi tonlarda olur. Bu geçici bir durumdur. Çünkü bebekler renk hücresine sahip değildir. Gözün renkli görünmesinin sebebi ışık yansımasıyla alakalıdır.

Bebeklerde göz rengi ne zaman değişir?

Bebeklerin göz rengi 6-12 aylık dönemlerinde ortaya çıkar. Göz rengi hücreleri bu dönemde oluşur ve bebeğin gerçek göz rengi ortaya çıkar. Ancak doğduğunda gözü kahverengi olan bebeklerin göz rengi değişmez. Mavi renkli bebeklerin ise göz rengi 6 ay sonunda ortaya çıkar. Bir bebeğin tam olarak göz renginin oturması için 8-9 ayın geçmesi gerekmektedir.

Bebeklerin göz rengi tamamen anne ve babanın genetiklerine bağlıdır. Anne tarafının ve baba tarafının genleri de bu konuda etkili olsa da genel olarak anne ve babanın göz renklerine göre bebeğin göz rengini tahmin edebilirsiniz. Ailelerde bebeğin hangi tarafa çektiği konusu da ülkemizde sık sık konuşulan konulardan olması nedeniyle ebeveynler bebeğin göz rengini çok merak ediyor.

Bebeğin göz rengi ne olacak?


Anne ve babanın genetiklerine göre bebeklerin göz rengi oluşur. Kesin olarak bebeğin göz rengi öğrenilemez ancak belli oranların hesaplamaları sonucu oluşan istatistikler şu şekildedir;

Anne ve babanın gözleri kahverengi ise;

  • Yüzde 75 – Kahverengi Göz
  • Yüzde 6,25 – Mavi Göz
  • Yüzde 18,75 – Yeşil Göz

Anne babanın gözleri mavi ise;

  • Yüzde 99 – Mavi Göz
  • Yüzde 1 – Yeşil Göz
  • Yüzde 0 – Kahverengi Göz

Anne babanın gözleri yeşil ise;

  • Yüzde 75 – Yeşil Göz
  • Yüzde 25 – Mavi Göz
  • Yüzde 1 – Kahverengi Göz

Anne ve babanın gözleri mavi ve kahverengi olması halinde;

  • Yüzde 50 – Mavi Göz
  • Yüzde 50 – Kahverengi Göz
  • Yüzde 0 – Yeşil Göz

Anne ve babanın gözleri yeşil ve kahverengi olması halinde;

  • Yüzde 12,5 – Mavi Göz
  • Yüzde 50 – Kahverengi Göz
  • Yüzde 37,5 – Yeşil Göz

Anne ve babanın gözleri yeşil ve mavi olması durumunda;

  • Yüzde 50 – Mavi Göz
  • Yüzde 50 – Yeşil Göz
  • Yüzde 0 – Kahverengi Göz


Son Güncelleme: 12.11.2020 17:40
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Anahtar Kelimeler:
RenkGözBebek
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