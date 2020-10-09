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Bayatlamış ekmekleri değerlendirmenin 7 yöntemi!

Genellikle taze olarak tüketilmesi tercih edilen ekmekler kimi zaman bayatlayabilmektedir. Ancak ekmeklerin bayatlaması onların çöpe gitmesi anlamına gelmemektedir. Bayat ekmekler kullanılarak pek çok yemek yapılabilmektedir…

09 Ekim 2020 Cuma 21:47
Bayatlamış ekmekleri değerlendirmenin 7 yöntemi!
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Masalarımızdan hiç eksik olmayan ekmekler belirli bir süre içinde tüketilmediklerinde bayatlamaktadırlar. Her ne kadar bayat ekmeklerin tüketimi tercih edilmese bile, bu ekmekleri değerlendirmenin bazı yöntemleri bulunmaktadır. Bayatlayan ekmekler israf olmaması için bu yöntemler aracılığı ile değerlendirilebilmektedir.

Bayat ekmeklerin değerlendirilmesinde aşağıdaki kısımda yer alan yemekler yapılabilmektedir.

  • Yumurtalı ekmek
  • Bayat ekmek pizzası
  • Mayısdanozlu ekmek dilimleri
  • Kruton
  • Bayat ekmek böreği
  • Bayat ekmek köftesi
  • Bayat ekmek tatlısı

Yumurtalı Ekmek

Bayat ekmeklerle yumurtalı ekmek yapımı pek çok kişi tarafından bilinmektedir. Genellikle kahvaltılarda yapılan ve tüketilen yumurtalı ekmeklerin yapımı çok basittir. Bu yemeğin yapılabilmesi için bir kaba 4 yumurta kırılması ve üzerine baharatlarının eklenmesi gereklidir. Bayat ekmek dilimlerinin bu karışıma batırılıp çıkarılması ardından kızgın yağda kızartılması lazımdır. Böylelikle leziz yumurtalı ekmekler tüketilebilir.

Bayat Ekmek Pizzası

Bayat ekmek pizzası hem kahvaltılarda hem de gün içinde yenebilecek bir yemektir. Bayat ekmeklerin dilimlenmesi sonrasında üstüne domates salçası ya da domates sosu sürülür. Ardından bu sosun üstüne hangi malzemeler konmak istiyorsa; domates, biber, sucuk, salam, sosis vs. eklenir ve fırına verilir. Üzerindeki malzemeler pişene kadar fırında kalan ekmekler afiyetle yenir.

Mayısdanozlu Ekmek Dilimleri

Mayısdanozlu ekmek dilimleri yapılırken ekmek dilimlerinin üstüne tereyağ sürülmesi ve ardından 1 yumurta, beyaz peynir, maydanoz ve tuzun karıştırılmasıyla elde edilen karışım sürülmesi gerekmektedir. İstenmesi halinde farklı baharatlar da eklenebilir. Fırına sürülüp 15 dakika 200 derecede pişirildikten sonra tüketilebilir.


Kruton

Kruton genellikle çorba ve salatalarda kullanılan bir bayat ekmek yemeğidir. Kızarmış ekmek parçaları olarak bilinen kruton, ekmeklerin küp küp kesilmesi ve ardından istenilen baharatlar ile karıştırılarak fırınlanması sonucunda elde edilir. Çıtır kıvama ulaşan ekmekler çorbalara ya da salatalara ilave edilebilir.

Bayat Ekmek Böreği

Ekmeklerin küp küp doğranması ardından 1.5 su bardağı süt, 1 su bardağı beyaz peynir, maydanoz, tuz, sıvıyağ, 2 tane yumurta ve 1 paket kabartma tozunun karıştırılması gerekmektedir. Bu karışıma ekmeklerin batırılması ve ardından yağlanmış tepsiye dizilmesi lazımdır. 200 derecelik fırında pişene kadar bekletildikten sonra böreğimiz hazır hale gelir.

Bayat Ekmek Köftesi

Bayat ekmek köftesi yapılabilmesi için bayatlamış ekmeklerin yumurta, kaşar peniri ve baharatlarla karıştırılarak yoğurulması lazımdır. Köfte kıvamına gelene kadar karıştırılan ekmeklere köfte şekli vererek kızartılması ardından tüketilebilir.

Bayat Ekmek Tatlısı

Bayat ekmeklerin çırpılmış yumurtaya batırılması ve sonrasında şerbetlenmesi sonucunda elde edilir. Şerbetlenen bayat ekmeklerin kaymak ile birlikte tüketilmesi tavsiye edilmektedir.



Son Güncelleme: 09.10.2020 21:47
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Anahtar Kelimeler:
Bayat EkmekTarif
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