Baş dönmesi neden olur, sebepleri ve belirtileri nelerdir?

Baş dönmesi günümüzden en çok rastlanan rahatsızlıklardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sorunu yaşayan insanlar kendileri için endişelenirler ve dönmenin nedenini araştırırlar. Bu duruma sebep olabilecek birden fazla etken olabilmektedir. Günlük hayat içindeki işlerin yapılmasını ciddi anlamda olumsuz etkileyebilen baş dönmesi rahatsızlığının tedavisinde de farklı yöntemler kullanılmaktadır.

Baş Dönmesi Belirtileri

Baş dönmesi

Denge kaybı

Baş bölgesinde ağırlık hissi

Bu belirtilerin dışında aşağıdaki kısımda sıralanmış olan bulgulardan bazılarının da görülmesi halinde direkt olarak doktora gidilmesi gerekmektedir;

Ani baş dönmesi

Konuşma problemleri

Yürüme zorluğu

Sık düşme

Bilinç kaybı

Göğüs ağrısı

Yavaş kalp atış hızı

Kafa travması

Boynunda şiddetli sertlik

Görme Engelleri

Yüksek ateş

İşitme kaybı

Baş Dönmesi Sebepleri

Vertigo

Vertigo baş dönmesi ve dengesizlik ile beraber gelebilmektedir. Vertigo, vestibüler sistemin sinirleri etkilenmeis halinde meydana gelmektedir. Denge sistemini kontrol eden iç kulağın bir parçasında görülen vestibüler sistem oldukça önemlidir. Kusma ve denge kurmada problem hissi de uyandırabilir.

İç Kulak Enflamasyon

İç kulakta enfekte ya da iltihaplanma görülmesi halinde ani baş dönmesi olarak görülebilmektedir. Birkaç gün sürebilen etkiler arasında ani işitme kaybı da yer alabilmektedir.

İyi Huylu Paroksismal Konum Vertigo

Başın konumu değiştiğinde özellikle sabah saatlerinde yaşanan kısa süreli baş dönmesidir.

Akustik Nöroma

İç kulak ve beyne giden sinirler üstünde büyüme olduğunda görülür. Kulak çınlaması, denge kaybı ve baş dönmesi yapabilir.

Meniere Hastalığı

Migren Vertigo

İç kulaktaki sıvının fazlaca birikmesiyle ortaya çıkabilir.

Migren esnasında baş dönmesi de görülebilmektedir.

Kalpten Az Kan Çıkışı

Kimi zaman kalp kaslarının da daha az çalışıyor olması kalp atışlarında düzensizlik ve baş dönmesine sebep olabilmektedir.

Baş Dönmesi Durumunda Ne Yapılmalı

Baş dönmesi yaşayan kişinin hemen oturması lazımdır. Baş dönmesi denge kaybına yol açmakta bu yüzden bedende düşüş sırasında hasar oluşmaması için en kısa süre içinde kontrollü oturuş yapılmalıdır. Kimi zaman basit egzersiz hareketleri baş dönmesine iyi gelebilmektedir. Bunların denenmesi sonrasında vücudun tepkisine göre hareket edilmelidir. Baş dönmesinin devam etmesi halinde doktora başvurmalı ve gerekli tedaviye başlanmalıdır.

Bol bol su ve taze meyve tüketilmesi gerekmektedir. İçerisinde kafein, şeker ve asit bulunan içeceklerden uzak durulmalıdır. Baş dönmesinin giderilmesi için içinde tuz, sirke, karbonat, hardal ve biberin yer aldığı karışımlar tüketilebilmektedir.

Masaj Yaptırmak Baş Dönmesini Giderebilir

Beden üzerindeki gerginliğin azaltılması ve kan akışının çoğaltılması için masaj yapılabilmektedir. Bu çeşit tedavi kimi zaman faydalı olabilmektedir. Masaj sırasında lavanta yağı gibi sıvıların kullanılması iyi olabilmektedir. Hint bektaşi üzümü ve kişniş ve zencefil de kullanılan gıdalar arasındadır. Vertigo atakları yaşanmasının önüne geçilmesi için buzlu sular içilebilmektedir. Son olarak iyi bir uyku düzeni tavsiye edilmektedir.

Baş Dönmesi için Diyet

Yemek yeme alışkanlıkları içinde öğün sayınızı artırabilirsiniz. 3 öğünde yediğiniz gıdaları 6 öğüne bölerek düzenli enerji alabilirsiniz. Bol bol C vitamini tüketilmesi de baş dönmesinin önüne geçmek için etkili bir yöntemdir. Demir eksikliği ve diğer minerallerin de eksik bırakılmaması gerekmektedir. Klasik bir kan tahlili sonucunda bedeninizde hangi değerlerin düşük olduğunu görebilir buna göre gıda takviyesinde bulunabilirsiniz.