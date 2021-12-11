Baş dönmesi hastalığı nedir? Tedavi yolları nelerdir ?

Baş dönmesi olarak bilinen vertigo, pek çok hastalığın habercisi olabilir. Vertigo hastası kişiler yaşadıklarını, baş dönmesinin haricinde sersemlik, sendeleme, sallanma, boşlukta hissetme, dengede duramamak olarak anlatıyor. İlerleyen yaşlarda ise nedeni bilinmeyen düşmelerde baş dönmesiyle sebeplerinin araştırılması gerekiyor.

Vertigo bir hastalık olmanın yanı sıra bir belirtiler grubu ile denge sistemini (santral ya da periferik) tutan ya da etkileyen hastalıklardan kaynaklanmaktadır. Baş dönmesi sorunu olan kişilerin muhakkak alanında uzman bir doktora görünmesi gerekiyor.

Vertigo ile diğer benzeri rahatsızlıklar kimi zaman muğlak olabilir, hastalığı yaşayan kişi bunu tarif etmekte zorlanabilir. Bundan dolayı rahatsızlığı dinlenirken sabır göstererek hastaya yardımcı olmak gerekiyor. Kişinin muayenesi sırasında vertigonun olası nedenlerine bakarak fiziki muayenenin mutlaka yapılması gerekiyor. Vertigo hastalarında denge testi yamak gerekebiliyor, öyle ki kimi incelemeler (videonistagmografi gibi) fizik muayenenen önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Bütün bunlar nedeni ile vertigo tanısının koyulması kimi zaman oldukça zor olabiliyor.

Uzman hekimin yaptığı incelemede hastanın hikayesinin dikkatli olarak dinlenmesi gerekiyor. Meela, baş dönmesi pozisyon değiştiriyor ise ve bununla birlikte hafif bir sersemlik yaşanıyorsa iç kulak kristallerinden kaynaklanmakta olan vertigonun işareti olabilir. Bunun tersine ani başlayan şiddetli baş dönmesi yaşanmaktaysa akut vestibulopati tanısı da koyulabilmektedir. Yine işitme kaybı ya da çınlama gibi şikayetler de bulunuyorsa Meniere Hastalığı olarak da tanınan endolenfatik hidrops akıllara gelir. Bu tarzdaki önekler çoğalabiliyor. Burada vurgulanmak istenen kısım, alanında bilgisi ve deneyim sahibi bir doktorun ayrıntılı olarak hastanın hikayesini dinlemesi ve hastanın ayrıntılı olarak hikayesini anlatması gerekiyor.

Vertigodan kaynaklı yaşanan baş dönmesi 2 ayrı şekilde inceleniyor. Bu başlıklar, santral baş dönmeleri ile periferik baş dönmesidir. Ayrıntılı olarak incelendiğinde;

Santral baş dönmesi olayları genel olarak merkezi sinir sisteminde bulunan sorunlardan kaynaklanmaktadır. Beyin, beyin sapı ile beyincikten kaynaklanan baş dönmeleri santral baş dönmesi olarak inceleniyor.

Periferik baş dönmesiyse iç kulak ile denge siniri kaynaklı oluyor. Üst kısımda önek olarak gösterdiğimiz hastalıklarsa periferik vertigonun en çok rastlanan sebepleri arasndadır.

Tedavi yolları

Vertigo hastalığının tedavi süresinde öncelikle vertigoya neden olan hastalığın tespit edilmesi ve bu hastalıkların tedavisinin yapılması gerekiyor. Doğru tedavinin yapılması için doğru tanının koyulması gerekiyor. Bunun nedeni ise yanlış tedavilerin kötü sonucu ortaya çıkacaktır. Mesela, iç kulak kristallerinden kaynaklanan vertigo hastalıklarında kristallerin yeniden konumlandırılması gerekiyor. Yani iç kulak kanallarına kaçmış olan tortuların yeniden olmaları gereken yere yönlendirilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda hangi kulak, hangi kanal ile nasıl tutuldukları çok önemli.

Meniere hastalığı, vestibüler migren, akut vestibulopati gibi diğer iç kulak ile denge rahatsızlıklarının tedavilerinde de farklılık oluyor. Yine vertigoyla ortaya çıkan iç kulak ile denge hastalıklarıyla beraber bulunabiliyor. Burada da tanıyla tedaviye dikkat etmek ve gözden kaçırmamak gerekmektedir.