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Baş ağrısı ilaçsız doğal nasıl geçirilir? Baş ağrısı geçirmek için kullanılan doğal yöntemler

Baş ağrısı yaşamasına rağmen ilaç kullanmak istemeyen pek çok kişi doğal yöntemlerle baş ağrısını nasıl geçireceğini araştırmaktadır. Vatandaşlar, baş ağrısı doğal olarak nasıl geçirilir? sorusunu araştırmaya her zaman devam etmektedir.

27 Ağustos 2020 Perşembe 19:35
Baş ağrısı ilaçsız doğal nasıl geçirilir? Baş ağrısı geçirmek için kullanılan doğal yöntemler
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Baş ağrısı pek çok insanın ara ara sıkıntı yaşadığı ve çözüm bulabilmek için intenete başvurduğu konulardan en önemlileri arasında yer almaktadır. İlaç kullanmayı sevmeyen insanlar ise baş ağrısının doğal yollarla nasıl geçirileceğini araştırarak uygulamak istemektedir. Hafif bir baş ağrısı çok sorun olmasa da bazı durumlarda insanları yataklarından çıkamayacak hale getirebilir.

Baş ağrısı doğal yollarla nasıl geçirilir?

 

  • Lavanta yağı kullanmak
  • Nane yağı kullanmak
  • Fesleğen yağı kullanmak
  • Keten tohumu kullanmak
  • Kahve tüketmek
  • Güneşten uzak durmak
  • Parmakla akupunktur uygulamak
  • Sıcak duş almak
  • Alına buz koymak
  • Su içmek
  • Başın arkasına masaj yapmak
  • Boyun ve omuzları ovmak
  • Düzenli boyun egzersizi yapmak
  • Nefes egzersizi yapmak
  • Karanlık ve sessiz bir yerde dinlenmek

Baş ağrısı için Lavanta Yağı kullanmak

Baş ağrısını geçirme yöntemlerinden en bilinen lavanta yağı baş ağrısını geçirmek için kullanılmaktadır. Lavanta yağı ile baş ağrısını geçirmek için kaynamış bir bardak suyun içine 3 – 4 damla lavanta yağını döküp daha sonrasında bunu koklamanız gerekiyor. Bu sayede kısa süre sonrasında baş ağrınız geçecektir.

Baş ağrısı için nane yağı kullanmak

Baş ağrısını geçirmek için kullanılan bir diğer doğal yöntem nane yağıdır. Nane yağı aynı zamanda tansiyon ve gerginliği de almak için kullanılmaktadır. Nane yağı vücutta ki kan akışını hızlandırdığı için vücuda daha fazla oksijen girmesini sağlar. Bu sayede baş ağrısı azalmış ve geçmiş olur.

Bağ ağrısı için fesleğen yağı kullanmak

Baş ağrısını geçirebilmek için altenatif yöntemlerden bir tanesi de fesleğen yağı kullanmaktır. Fesleğen yemeklerde sıklıkla kullanıldığı gibi hoş kokusu ile de pek çok kişi tarafından sevilen bir bitkidir. Fesleğen yağında bulunan kas gevşetici özelliği sayesinde bağ ağrısında kurtulabilirsiniz.

Baş ağrısı için keten tohumu kullanmak

Baş ağrısını geçirebilmek için en bilindik ve en sağlıklı yöntem olarak kullanılan keten tohumunun faydaları saymakla bitmeyecek kadar fazladır. En bilindik özelliği olan omega 3 yağ asitleri tarafından zenginliği sayesinde baş ağrınızdan kısa sürede kurtulabilirsiniz.

Baş ağrısı için kahve içmek

Kahve içmekte baş ağrısını hafifleten yöntemlerden bir tanesidir. Kahvenin baş ağrısını geçirme özelliği çok uzun zaman önce yaşamış insanlar tarafından bilinmekteydi. Fazla olmamak şartı ile tüketilen kahve baş ağrısına iyi gelecektir.

Baş ağrısı sırasında güneşten uzak durmak

Baş ağrısının başlıca nedenlerinden bir tanesi olan güneş, yoğun etkide başı ciddi derecede ağrıtmaktadır. Güneş ışığına fazla maruz kalmak vücutta su miktarını azalttığı için susuzluğa bağlı baş ağrısı yaşanmaktadır. Güneş altında baş ağrısı yaşamamak için gölgede durmak ve güneş gözlüğü takmak baş ağrısının oluşmasını engelleyecektir.

Baş ağrısı için parmaklara akupunktur uygulamak

Akupunktur vücudun hemen hemen her bölgesinde uygulanabilen ve rahatlamaya yaradığı kanıtlanmış geleneksel Çin tedavi yöntemidir. Baş ağrısını geçirebilmek için işaret parmağı ile baş parmağın arasında kalan bölüme 5 dakika süre ile baskı uygulamak baş ağrısını hafifletecektir.

Baş ağrısı için ılık duş almak


Baş ağrısı olan pek çok kişi soğuk bir duşun altına girerek baş ağrısının azaldığını düşünse de konu üzerine araştırma yapan uzmanlar ılık suyun baş ağrısını geçirmekte soğuk sudan daha etkili olduğunu kanıtlamıştır. Baş ağrısı yaşandığında ılık bir duş almak baş ağrısının kısa sürede geçmesine neden olacaktır.

Baş ağrısı için alına buz koymak

Başı ağrıyan insanların sıklıkla uyguladığı yöntemlerden bir tanesi olan soğuk tedavi yöntemleri çok etkilidir. Alın bölgesine koyulan buzlu bir havlu veya buz torbası baş ağrısının kısa sürede geçmesine neden olacaktır.

Baş ağrısı için su içmek

Yapılan araştırmalara göre insanların baş ağrısı yaşamasının bir numaralı nedeni yetersiz su tüketimidir. Susuzluğa bağlı yaşanan dehidrasyon sonrasında vücudun kaybettiği suyu alabilmek için verdiği sinyal olarak adlandırılan susuzluğa bağlı baş ağrısı erkekler için ortalama 3 litre kadınlar için ise ortalama 2.2 litre olmalıdır. Daha az miktarlarda alınan su, baş ağrısına neden olabilmektedir.

Baş ağrısı için enseye masaj yapmak

Başın arka bölgesine uygulanacak hafif bir masaj başa ağrısını hafifletebilmektedir. Başın arka bölgesine uygulanan hafif masaj migrene iyi gelmektedir ve baş ağrılarının hafiflemesi için kullanılabilmektedir.

Baş ağrısı için omuz ve boynu ovmak

Omuzlara ve boyuna yapacak hafif masaj ve ovmalar baş ağrısını geçirebilmek için kullanılabilmektedir. Hafif baş ağrılarını geçirmek için ve şiddetli baş ağrılarını hafifletmek için kullanılan bu ovma işlemleri baş ağrısını geçirmek için yeterli olacaktır.

Düzenli boyun egzersizi yapmak

Baş ağrısı yaşanması durumunda temel boyun ve baş hareketlerinin yapılması baş ağrısını hafifletmek için kullanılabilir. Kronik baş ağrısı sorunu yaşayan kişiler bu yöntem sayesinde baş ağrılarından kısa sürede kurtulabilirler.

Baş ağrısı için nefes egzersizleri yapmak

Doğru bir şekilde yapılan nefes egzersizleri baş ağrısını geçirmek için etkili yöntemlerden bir tanesidir. Nefesi doğru almak pek çok sıkıntı için kullanılabilmektedir. Gerginliği azaltmaya yaradığı gibi aynı zamanda vücudun rahatlamasına da neden olmaktadır.

Baş ağrısında karanlık ve sessiz bir yerde dinlenmek

Baş ağrısı ışığın fazla olduğu yerde daha sık yaşandığı için baş ağrımaya başladığında karanlık ve sessiz bir ortamda en az 30 dakika zaman geçirilirse baş ağrısı geçecektir. Ayrıca rahat giysiler ile en az 30 dakika dinlenme sayesinde de baş ağrısından kurtulabilirsiniz.

 

 



Son Güncelleme: 27.08.2020 19:35
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