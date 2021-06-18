Bartın’da araç alev aldı!

ilinde motordan çıkan yangını itfaiye kısa zamanda kontrol altına alırken araç kullanılamaz oldu. Bartın-yolu civarında Amasra istikametinde yol alan Hasan Doğan şoförlüğünde 78 BF 924 plakalı aracın motor kısmından bir anda duman çıkmaya başladı. Şoför Doğan, aracı sağa çektikten sonra alevler hızlı bir şekilde büyüdü. Civardaki insanların durumu bildirmeleriyle olay yerine gelen itfaiye personelleri yangını kontrol altına almayı başardı.