İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ehliyet sınav sistemi değişiyor! Soruları animasyonlu olarak sorulacak..
Son Dakika
Ehliyet sınav sistemi değişiyor! Soruları...
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı ÖTV’den karşılanacak
Son Dakika
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı...
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'yı topluyor!
Son Dakika
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı...
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen krizi sınır geçişlerini kilitledi!
Son Dakika
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen...

Bartın Devlet Hastanesi randevu almak için adımlar

Bartın Devlet Hastanesi'nden randevu alma işlemi nasıl yapılıyor? MHRS üzerinden randevu işlemi nasıl yapılır? MHRS üzerinden Bartın Devlet Hastanesi için randevu alma nasıl gerçekleştiriliyor? Konunun detayları haberimizde!

27 Kasım 2021 Cumartesi 17:04
Bartın Devlet Hastanesi randevu almak için adımlar
Takip Et:

Bartın Devlet Hastanesi'den randevu alma işlemi nasıl gerçekleştiriliyor? Bartın Devlet Hastanesi'den randevu alma MHRS üzerinden yapılıyor. Hastaların MHRS üzerinden randevu işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için önce sisteme kayıt olmaları gerekiyor. Kişilerin www.mhrs.gov.tr adresinden üye olmaları gerekiyor. Gerekli bilgiler doldurulduktan sonra kayıt işlemi tamamlanmış oluyor. Daha sonra hastanın randevu alabilmesi için https://mhrs.gov.tr/vatandas/#/ adresine tıklayarak randevu oluşturması gerekiyor. 

Hasta sisteme girişinin ardından il bölümünü Bartın, ilçe bölümünü Merkez olarak seçmesi gerekiyor. Daha sonra Bartın Devlet Hastanesi seçeneğini de tamamladıktan sonra randevu al kutucuğuna basması gerekiyor. Yeni bir sayfada ekrana gelen T.C. kimlik numarası, şifresini kulllanarak giriş yapabiliyor. Bartın Devlet Hastanesi'ne telefon ile ulaşmak isteyen kişiler, 0 (378) 227 76 20 – 21 – 22 – 23 nolu telefondan hastaneye ulaşabiliyorlar. 


Son Güncelleme: 27.11.2021 17:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Bartın Devlet HastanesiMhrs Bartın Devlet HastanesiBartın Devlet Hastanesi Mhrs Randevu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MHRS üzerinden Antalya Kaş Devlet Hastanesi'nden randevu nasıl alınır?
MHRS üzerinden Antalya Kaş Devlet Hastanesi'nden randevu nasıl alınır?
Sadece 3 günde ciğerlerinizi tertemiz yapıyor!
Sadece 3 günde ciğerlerinizi tertemiz yapıyor!
İçeceklerin uzun süre sıcak ve soğuk kalmasını sağlayan en iyi termoslar
İçeceklerin uzun süre sıcak ve soğuk kalmasını sağlayan en iyi termoslar
Kapanmalar geri mi gelecek? Bilim Kurulu üyesinden flaş açıklama
Kapanmalar geri mi gelecek? Bilim Kurulu üyesinden flaş açıklama
Sakinleştirici ve rahatlatıcı bitki çayları nelerdir? İşte en etkili 10 bitki çayı!
Sakinleştirici ve rahatlatıcı bitki çayları nelerdir? İşte en etkili 10 bitki çayı!
Saç dökülmesine iyi gelen vitamin hangisidir?
Saç dökülmesine iyi gelen vitamin hangisidir?

Popüler Haberler

Bartın Devlet Hastanesi randevu almak için adımlar
Satış pazarlama yönetimi meslek elemanı maaşı ne kadar? 2021 yılı satış pazarlama yönetimi meslek elemanı maaşı
MGM Türkiye geneli 27 Kasım 2021 Cumartesi il il hava durumu tahminleri: Bugün yurtta hava nasıl olacak?
Aşk Sarhoşu filmi konusu nedir? Aşk Sarhoşu filmi izleyenleri aşk sarhoşu yapacak
28 Kasım 2021 Pazar TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 28 Kasım Pazar at yarışı programı
KYK yurtları hangi şartlarda öğrenciye çıkıyor?
Çok tehlikeli olan (Sınıf-A) İş Güvenliği Uzmanı maaşı ne kadar?
TJK 27 Kasım 2021 Cumartesi at yarışı sonuçları
CNC Cam İşleme Makinesi Operatör maaşları ne kadar?
İnşaat demiri bağlama ustası maaşı ne kadar? İnsaat demiri bağlama ustasının görevi nedir?
Son dönemde gündemde olan yapay et nedir? Yapay et nerede ve nasıl üretilir?
Kefaret dizisinden final kararı
Cadılar Bayramı Öldürür filmi ne zaman yayınlanacak? Cadılar Bayramı Öldürür filmi sonbahar mevsimine damgasını vuracak
Tıbbi laboratuvar teknikeri maaşı ne kadar? Sağlık teknikeri maaşları
Palu ailesi olayı nedir, hikayesi nedir? Son dakika Palu ailesi davasında kararı
Rüyada kız çocuk görmenin anlamı nedir? Rüyada çocuk görmek hangi anlamlara gelir?
Rüyada çilek görmenin anlamı nedir? Rüyada çilek görmek ne anlama geliyor?
Boru kıvırma makinesi işçisi ne kadar maaş alıyor? Boru kıvırma makinesi işçisi maaşları
Poliüretan makinesi operatörü maaşı ne kadar? Poliüretan makinesi operatörü 2021 yılı maaşı
Gemi döşemecisi maaşları ne kadardır?
Rüyada futbol oynamak ne anlama gelir? Rüyada futbol takımı görmek ne demek?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.