Bartın Devlet Hastanesi randevu almak için adımlar

'den randevu alma işlemi nasıl gerçekleştiriliyor? Bartın Devlet Hastanesi'den randevu alma MHRS üzerinden yapılıyor. Hastaların MHRS üzerinden randevu işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için önce sisteme kayıt olmaları gerekiyor. Kişilerin www.mhrs.gov.tr adresinden üye olmaları gerekiyor. Gerekli bilgiler doldurulduktan sonra kayıt işlemi tamamlanmış oluyor. Daha sonra hastanın randevu alabilmesi için https://mhrs.gov.tr/vatandas/#/ adresine tıklayarak randevu oluşturması gerekiyor.

Hasta sisteme girişinin ardından il bölümünü Bartın, ilçe bölümünü Merkez olarak seçmesi gerekiyor. Daha sonra Bartın Devlet Hastanesi seçeneğini de tamamladıktan sonra randevu al kutucuğuna basması gerekiyor. Yeni bir sayfada ekrana gelen T.C. kimlik numarası, şifresini kulllanarak giriş yapabiliyor. Bartın Devlet Hastanesi'ne telefon ile ulaşmak isteyen kişiler, 0 (378) 227 76 20 – 21 – 22 – 23 nolu telefondan hastaneye ulaşabiliyorlar.