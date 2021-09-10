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Balıktaşı insan sağlığına faydalı mı? Balıktaşı hangi balıklarda bulunur?

Balık sezonunun açılmasıyla beraber balıktaşı insanlardan yoğun talep görmeye başladı. Peki balıktaşı insan sağlığına faydalı mı? Balıktaşı hangi balıklarda bulunur? İşte balıktaşı hakkında merak edilenler…

10 Eylül 2021 Cuma 14:41
Balıktaşı insan sağlığına faydalı mı? Balıktaşı hangi balıklarda bulunur?
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Balık sezonu 1 Eylül itibariyle sona erdi ve binlerce tekne denizlere doğru açılarak balık avına çıkmaya başladı. Balık tezgahlarında yer alan ‘’karakulak balığı’’ kafasında bulunan iki adet taş nedeniyle insanlar tarafından yoğun bir talep görüyor. Balıktaşı denilen bu taşların insan sağlığına oldukça faydalı olduğu bilimsel olarak kanıtlandığı için değeri de bir o kadar yüksek hale geldi.

Balıktaşı İnsan Sağlığına Faydalı Mı?

Ülkemizde bulunan bir çok tecrübeli balıkçı balıktaşının iç organlara özellikle de böbreklere iyi geldiğini ifade ediyor. Bilimsel adı ‘’okolit taşı’’ olan balıktaşlarının tanesi ise 4 TL-10 TL arasında bir fiyattan satışa sunuluyor. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu’da yerel balıkçılarla aynı fikirde olduğunu belirterek balıktaşlarının insan sağlığına faydalı olduğunu belirtti. Gökoğlu, balıktaşlarının toz haline getirildikten sonra limon ile beraber tüketilmesini tavsiye ediyor.

Balıktaşı Hangi Balıklarda Bulunur?

Karakulak balığının dışında Granyoz ve Eşkina balıklarının başında da bulunan balıktaşının kilosu yaklaşık 600 TL’den satışa sunulmuş durumda. İnsanlar sağlığa oldukça faydalı olması sebebiyle balıktaşının fiyatına bakmadan onu satın almaya çalışıyor.

 

 


Son Güncelleme: 10.09.2021 14:41
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