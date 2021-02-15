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Bakanlık, koronavirüsten korumayan maskeleri tek ifşa ederek satışını yasakladı!

Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamada koronavirüsten korumayan bazı maskeleri markalarıyla birlikte ifşa ederek Türkiye'de satışını durdurulduğunu duyurdu.

15 Şubat 2021 Pazartesi 21:52
Bakanlık, koronavirüsten korumayan maskeleri tek ifşa ederek satışını yasakladı!
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Ortaya çıktığı günden bu yana kadar yaklaşık 110 milyondan fazla kişiye bulaşan koronavirüsten korunmak için takılan maskeler günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası oldu. Maskesiz dışarı çıkılmasının yasaklanmasıyla birlikte bazı fırsatçılar da belirlenen koşullara uymadan ürettikleri maskeleri satışa sunmaya başladılar.

Söz konusu duruma el atan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafında n yapılan incelemeler sonucunda belirtilen şartlarda maske üreten onlarca markayı tespit ederek kamuoyuna ifşa etti. Güvensiz olarak belirlenen maskelerin satışlarının iptal edildiğine dair yapılan açıklamada bir çoğu halen e-ticaret sitelerinde satıldığı ve yakın bir zamanda o maskelerinde piyasalarda toplatılacağını bildirdi.

İşte Bakanlık tarafından güvensiz olarak belirlene maskeler..

- Safeguard marka 2315 Model Ffp3v Nr 

-Nez Mask marka Ts En 149+A1 

- Arızon marka Kn 95 

- Dna marka 2934 Ffp3v 

- Bozkurt-Bzk44 marka Ventilli- Ffp2-Nr 

- Emr Natural marka 1202 V (Ventilli, Ffp2v) 

- Wogi marka Ffp2 

- Kgt marka Tk-N95 

- Aytı marka 20532 

- Ert Plus marka 400 (Ffp3) 

- Hori marka Ffp2 V 

- Ares marka Ffp2 V 

- Vip Mask marka Ffp2 V 

- Minion marka Mn 953 

- Safeguard marka 2313 Model Ffp2v Nr 



Son Güncelleme: 15.02.2021 21:52
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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsMaskeKorumayan MaskeMaske Markaları
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