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Bakan Varank yerli aşı tarihini açıkladı!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Habertürk canlı yayınına katılarak gündemle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Yedi ayrı yerli aşı çalışmasına devam ettiğini belirten Bakan Varank, “Sonbaharda VLP aşımızı elimize alabiliriz” dedi. Bakan Varank’ın açıklamalarına dair detaylar haberimizde…

29 Nisan 2021 Perşembe 20:41
Bakan Varank yerli aşı tarihini açıkladı!
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Yerli aşı çalışmalarıyla  alakalı gelinen son noktayı aktaran Bakan Varank açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bu virüs Çin'de ortaya çıktığı zaman, daha dünyada pandemi ilan edilmemişken ve ülkemiz sınırlarından bir virüslü hasta girmemişken Çin'de bu olaylar başladığında biz arkadaşlarımızla bir araya geldik. Cumhurbaşkanı yardımcımızla bir toplantı yaptık. Daha global pandemi yoktu, ülkemize virüs girmemişti.

Ve 30 Ocak 2020'de hocalarımızı ben topladım. Dedik ki, biz böyle bir virüs var. Ama bunun bir virüs olduğu ortada biz buna karşı ne yapabiliriz? Aşı geliştirme, ilaç geliştirme yapabilir miyiz? Orada çok farklı üniversitelerden hocalarımız vardı ve bir kısmı çok cesur konuştular, bir kısmı ürkek konuştular.

Bugünlerde televizyona çıkan hocalarımızdan bazıları aşı geliştirmek mümkün değil, 5-6 sene sürer diyordu. Ama bazı hocalarımız da iddia ile şunu söylediler: "Türkiye'de aşı geliştirme anlamında insan kaynağımız var, altyapılar var. Biz buna karşı aşı geliştirebiliriz. Yeter ki hükümetimiz bizi desteklesin. Biz aşıyı geliştirebiliriz." İsmini de verelim; Osman Erganiş Hocamız.

Ankara'da insan denemeleri iki gün önce başladı. Osman hocamız bize güvenin, bu işi yaptığımızda ilk kendime vuracağım dedi. Biz dedik ki, siz bulun ilk gönüllü biz oluruz.

7 ayrı aşı çalışması

Covid-19 Türkiye Platformu adı altında biz yedi ayrı aşı çalışması yapıyoruz. Geç kaldık mı? Türkiye'de en son aşı 1998'de üretilmiş. Hıfzıssıhha denen tesislerde üretilmiş, daha sonra da üretilmemiş.

1998 yılında Türkiye oralardan çekilmiş oldu. Bizim bu Covid ile beraber TÜBİTAK ile başlattığımız aşı çalışmaları vardı. Biz gaza basmış olduk. Türkiye'de unutulmuş bir tecrübeyi ayağa kaldırmak içinPfizer ile karşılaştırdığınızda geç kalmış olabiliriz. Ama Pfizer yıllardır aşı üretiyor. Biz Türkiye'deki bütün altyapıları, Türkiye'de ilaç için kurulmuş altyapıları aşı üretecek şekilde dönüştürmek için büyük bir gayret sarf etmeye başladık. Bir süre geri kalmış gözüküyor olabiliriz.

Aşı tarihini verdi

Eğer VLP aşımız başarılı olursa; faz1 bitmek üzere, faz2 ve faz3 biterse... İnsan sağlığından bahsediyoruz. Bu aşıların her şeyinin başarılı şekilde bitmesi gerekiyor. Sonbaharda biz VLP aşımızı elimize alabiliriz diye düşünüyoruz

Şu çağrıyı da yapmış olalım. Bu illetle mücadele etmenin yolu aşılanmak. Eğer aşıya erişiminiz varsa, bakanlığın ilan ettiği listelerdeyseniz lütfen aşınızı yaptırın.

Ama bugün geldiğimiz noktada, bu salgın çok kolay geçip gitmeyecek. Üçüncü doz aşılardan bahsediliyor.

Kripto paralarla ilgili de açıklama yaptı!

Gerçekten dolandırıcılığa yatkın bir alan olduğunu söylemiştim. Burada birkaç şeyi birbirinden ayırmamız gerekiyor. Evet bu teknolojik bir şey. Kripto paralar bu teknolojiyle üretilmiş ürünler. Ama bunun bir de borsa tarafı var. Alınıp satıldığı daha çok dolandırıcılığın orada döndüğü taraf.

Kripto varlıklara ben hep şüpheyle yaklaştım. Bu benim kişisel görüşüm. Ama bugün geldiğimiz noktada şunu görebiliyoruz. Kripto varlıklar, dünyada paranın bollaşması ile beraber farklı bir yatırım aracı olarak algılanmaya başlandı.

Ama bu işin borsası dediğimizde dikkatli olmak gerekiyor. Merkez Bankamız bir tebliğ yayımladı kripto paraların alışverişte kullanılmamasıyla ilgili tedbirdi.

Teknolojiyi hayatımıza sokmak başka bir şey, kripto paraları yatırım aracı görmek başka bir şey, alım satımda kullanmak başka bir şey. Dünyada birçok ülke kripto paralara soru işaretiyle yaklaşıyor. Çok kolay kara para aklamada kullanılabilecek bir alan.

Bizim Merkez Bankamızın da dijital parayla ilgili çalışmaları var. Ama kripto varlıklarla ilgili mutlak bir düzenleme yapılması gerekiyor.




Son Güncelleme: 29.04.2021 20:41
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BakanVarankYerliAşı
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