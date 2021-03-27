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Bakan Soylu'nun '30 Mart Kırmızı çizgi' paylaşımının sebebi belli oldu!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından 30 Mart tarihinde kırmızı çizginin çekileceğine dair paylaşım büyük merak uyandırırken, paylaşımın detay ve anlamı belli oldu.

27 Mart 2021 Cumartesi 22:21
Bakan Soylu'nun '30 Mart Kırmızı çizgi' paylaşımının sebebi belli oldu!
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İçişleri Bakanlığı tarafından resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan bir paylaşım kullanıcılar arasında büyük merak uyandırdı. Bakan Süleyman Soylu'nun bir fotoğraf paylaştığı ve görselin üzerinde yer alan '30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çiziyoruz' ifadesinin anlamı bir çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Farklı tahminlerinde yer aldığı paylaşımın detayı ve anlamı ise kısa süre sonra ortaya çıktı.

Sosyal medya hesaplarında büyük merakla takip edilen paylaşımın trafik kuralları çerçevesinde yayalar için öncelik tanınmasına yönelik bir kampanyaya vurgu yapıldığı öğrenilirken bu kampanyanın da 30 Mart tarihinde başlatılacağı belirtildi.

30 MART TARHİNDE TRAFİKTE KIRMIZI ÇİZGİMİZİ ÇEKİYORUZ!

30 Mart tarihinden itibaren trafikte kavşak girişleri ve çıkışları ile birlikte yaya ve okul geçitlerine yaklaşıldığı sırada hızı yavaşlatmak ve söz konusu yerlerden geçişlerde ise durarak yayalara geçiş hakkını vermeye dikkat çekilerek bir farkındalık oluşturulacağı ifade edildi. Yapılan açıklamada, 2021 yılı süreci boyunda yürütülecek olan faaliyetlere ek buna benzer destek veren kampanyaların etkilerini artırmak, sürücülerin dikkatlerini üst düzeye çıkarmak ve belirlenen alanlar kapsamında hızı yavaşlatarak ilk geçiş hakkını yayalara vermek suretiyle farkındalık eylemi göstermek için bu tarz etkinlikler düzenleneceği kaydedildi.



Son Güncelleme: 27.03.2021 22:21
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Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıSüleyman Soylu30 Mart Kırmızı çizgiKırmızı çizgi Anlamı
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