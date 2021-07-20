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Bakan Koca'nın yayınladığı bayram mesajında flaş uyarı!

Kurban Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mesajında, salgının henüz son bulmadığını ve bu bayramın diğer 3 bayramdan daha farklı olduğu belirtti ve artık hayatımızda aşının olduğunu söyledi.

20 Temmuz 2021 Salı 10:27
Bakan Koca'nın yayınladığı bayram mesajında flaş uyarı!
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Koronavirüs salgını tedbirleri altında gerçekleştirilen Kurban Bayramı için bir mesaj hazırlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mesajını Twitter hesabından paylaştı. Bakan Koca, mesajında, koronavirüsün gölgesinde yaşanan son 3 bayramın buruk geçtiğini belirterek bu bayramın diğer bayramlardan farklı olduğunu söyledi.

Salgına karşı hayatımızda artık aşının olduğunu vurgulayan Bakan Koca, milyonlarca kişinin aşı olduğunu ve olmayanlarında peş peşe aşılarını yaptırdıklarını söyleyerek azalan endişelerle birlikte kavuşmayı özlediğimiz özgürlüğün uyulan tedbirler ve aşının sonucu olduğunu ifade etti.

Bakan Fahrettin Koca, açıklamasının devamında salgının aşı ile uzun vadede ortadan kalkma ihtimalinin yüksek olduğunu hatırlatarak aşının hastalığı kolay, belki de hiç fark ettirmeyecek şekilde geçirilmesini sağladığı ve aynı zamanda da bulaş riski azalttığını söyleyerek herkesi en kısa zamanda aşı olmaya davet etti.


Son Güncelleme: 20.07.2021 10:27
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı MesajıFahrettin KocaSağlık Bakanlığı
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