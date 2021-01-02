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İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi! Bakan Koca açıklamalarda bulundu
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu...

Bakan Koca'nın duyurduğu mutasyonlu virüs hastaları hangi illerde?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 15 kişide mutasyonlu virüs görüldüğüne dair bir açıklama yaptıktan sonra vatandaşlar mutasyon virüslü hastaların hangi illerde ortaya çıktığını araştırmaya başlamışlardı. İşte; İngiltere'den mutaston virüsüne yakalanarak Türkiye'ye gelen kişilerin bulundukları o iki il..

02 Ocak 2021 Cumartesi 11:58
Bakan Koca'nın duyurduğu mutasyonlu virüs hastaları hangi illerde?
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Koronavirüs salgınında mutasyona uğramış ve virüs İngiltere’de ortaya yeni hastalık tüm dünyayı ayağa kaldırmıştı. Ülkeden hava yolu ile Türkiye'ye gelen kişiler üzerinde yapılan tarama testleri sonrasında mutasyona uğramış koronavirüs çıktığı bilgisinin açıklanması üzerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir açıklama yaparak Türkiye'de 15 kişide mutasyonlu virüs saptandığı bilgisini paylaşmıştı. Herkes 'Türkiye'de mutasyonlu virüs hangi illerde? sorusuna yanıt aramaya başlarken Türkiye'deki mutasyonlu hasta olarak açıklanan 15 kişiden birinin Balıkesir’in Edremit ilçesinde diğer 2 kişinin de Gaziantep'Te olduğu öğrenildi.

Balıkesir'de bulunan ve mutasyona uğrayan virüs taşıyıcısı olduğu belirlenen kişide hastalık semptomlarını hafif geçirdiği ve karantina sürecini evinde geçirdiği bilgisi verildi. Evde bulunan diğer kişilere yapılan testlerde ise test sonuçlarının negatif çıktığı öğrenildi. Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, söz konusu duruma ilişkin yaptığı açıklamada tüm tedbirlerin alındığını aile üyelerinin tümünün karantina uygulamasına alındığını bildirdi.

Diğer taraftan genetiğinde farklı değişiklikler saptanan ilk olarak İngiltere’de görülen mutasyon virüsün Gaziantep ilinde de görülmesi kentte bulunan sağlık birimlerini alarma geçirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, özellikle yurt dışından gelen vatandaşların maske, mesafe ve hijyene daha da fazla  dikkat etmesinin hayati derecede önem taşıdığına vurgu yaparak, "Yurt dışından gelen kişilerden uzak durmak bu süreçte yapılabilecek en etkin korunma yöntemi olur. Tehlike büyük, tedbir basit" diye konuştu.



Son Güncelleme: 02.01.2021 11:58
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