Bakan Koca'nın duyurduğu mutasyonlu virüs hastaları hangi illerde?

Koronavirüs salgınında mutasyona uğramış ve virüs İngiltere’de ortaya yeni hastalık tüm dünyayı ayağa kaldırmıştı. Ülkeden hava yolu ile Türkiye'ye gelen kişiler üzerinde yapılan tarama testleri sonrasında mutasyona uğramış koronavirüs çıktığı bilgisinin açıklanması üzerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir açıklama yaparak Türkiye'de 15 kişide mutasyonlu virüs saptandığı bilgisini paylaşmıştı. Herkes 'Türkiye'de mutasyonlu virüs hangi illerde? sorusuna yanıt aramaya başlarken Türkiye'deki mutasyonlu hasta olarak açıklanan 15 kişiden birinin Balıkesir’in Edremit ilçesinde diğer 2 kişinin de Gaziantep'Te olduğu öğrenildi.

Balıkesir'de bulunan ve mutasyona uğrayan virüs taşıyıcısı olduğu belirlenen kişide hastalık semptomlarını hafif geçirdiği ve karantina sürecini evinde geçirdiği bilgisi verildi. Evde bulunan diğer kişilere yapılan testlerde ise test sonuçlarının negatif çıktığı öğrenildi. Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, söz konusu duruma ilişkin yaptığı açıklamada tüm tedbirlerin alındığını aile üyelerinin tümünün karantina uygulamasına alındığını bildirdi.

Diğer taraftan genetiğinde farklı değişiklikler saptanan ilk olarak İngiltere’de görülen mutasyon virüsün Gaziantep ilinde de görülmesi kentte bulunan sağlık birimlerini alarma geçirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, özellikle yurt dışından gelen vatandaşların maske, mesafe ve hijyene daha da fazla dikkat etmesinin hayati derecede önem taşıdığına vurgu yaparak, "Yurt dışından gelen kişilerden uzak durmak bu süreçte yapılabilecek en etkin korunma yöntemi olur. Tehlike büyük, tedbir basit" diye konuştu.