Bakan Koca'dan uyarı: 6 il için durum kritik!

Bakan Koca, koronavirüs risk haritasında turuncuyla sarı renge geçmiş olan illerle ilgili açıklama yaptı. Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımıyla birkaç ilin risk durumuyla alakalı son gelişmeleri paylaştı. Koca yaptığı paylaşımda, Van ile Erzurum’un çok yüksek risk olan il (kırmızı) kategorisinden yüksek riski olan il (turuncu) kategorisine geçtiğini; Hakkari, Kırıkkale, Nevşehir ile Çankırı gibi yüksek riski olan illerin (turuncu) kategorisinden orta riski olan il (sarı) kategorisine geçtiğini açıkladı.