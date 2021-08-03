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Bakan Koca'dan uyarı: 6 il için durum kritik!

Yaz aylarında yaşanılan hareketlilik dolayısıyla COVID-19 vaka sayılarında artış yaşanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada 6 il için kritik uyarı yaptı.

03 Ağustos 2021 Salı 12:18
Bakan Koca'dan uyarı: 6 il için durum kritik!
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Bakan Koca, koronavirüs risk haritasında turuncuyla sarı renge geçmiş olan illerle ilgili açıklama yaptı. Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımıyla birkaç ilin risk durumuyla alakalı son gelişmeleri paylaştı. Koca yaptığı paylaşımda, Van ile Erzurum’un çok yüksek risk olan il (kırmızı) kategorisinden yüksek riski olan il (turuncu) kategorisine geçtiğini; Hakkari, Kırıkkale, Nevşehir ile Çankırı gibi yüksek riski olan illerin (turuncu) kategorisinden orta riski olan il (sarı) kategorisine geçtiğini açıkladı.


Son Güncelleme: 03.08.2021 12:18
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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı Twitter AçıklamasıSağlık Bakanı Fahrettin Koca
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