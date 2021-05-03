Bakan Koca'dan 'tam kapanma' açıklaması geldi

29 Nisan tarihinde başlayan tam kapanma süreci devam ederken, sürecin 4.gününde gidişat ile ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar geldi.

Bölge bölge değerlendirme yaptıklarını söyleyen Koca, bugün Edine'de yöneticiler ile toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Tam kapanma sürecinde düşüş bekliyoruz

Olumlu sonuçları görmeye başladık

Türkiye'de son günlerde vaka sayılarında rekor yükselişlerin olması sebebiyle tam kapanma dönemine geçilmesinin şart olduğunu vurgulayan Koca, kısmi kapanma döneminde istenilen sonuçların gelmemesi sebebiyle başlayan tam kapanma sürecinde vaka sayılarında düşüşün olacağını ifade etti.

Sürecin olumlu sonuçlarını görmeye başladıklarını söyleyen Koca,bu olumlu sonuçların yakın zamanda ağır hasta sayılarında da görüleceğini ifade etti. Son günlerde vaka sayılarında kü düşüşlerin test sayılarıyla karşılaştırılarak asılsız değerlendirmeler yapıldığına dikkat çeken Koca, kısıtlamalar sebebiyle hastaneye test için başvuru sayılarının azaldığını sözlerine ekledi.

Sırası gelen aşısını olsun

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşının önemine dikkat çekti ve aşı sırası gelen vatandaşları aşı olmaları konusunda uyarılarını yineledi ve sırası gelen vatandaşların aşı olması gerektiğini ifade etti.