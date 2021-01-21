Bakan Koca'dan son dakika 'aşı' açıklaması geldi

Salgın ile mücadele kapsamında Türkiye'de aşılama çalışmaları devam ediyor.

Çin'den temin edilen 3 milyon doz koronavirüs aşısı ilk aşamada sağlık çalışanlarına ardından ise huzur evlerinde kalan yaşlılara ve buradalarda çalışanlara vuruldu. Bu kapsamda Türkiye'de sonra olarak 980 bin kişi koronavirüs aşısının ilk dozunu vuruldu.

85 YAŞ ÜZERİ YARINDAN İTİBAREN AŞILANMAYA BAŞLAYACAK

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün itibariyle 90 yaş ve üzeri kişilerin evlerinde aşılandığını ifade etti.

Koca, bilim kurulunun değerlendirmesi sonucu yarından itibaren 85 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanmasına başlanacağını ve bu kişilerinde evlerinde koronavirüs aşısının ilk dozunu olabileceklerini paylaştı. Evlere gidecek sağlık personelinin hazır olduğunu bildiren Koca, aşılama süresinin artsada bu kişilerin evlerinde aşı olmasını destekledikerini ifade etti.

RESMİ KAYNAKLARI TAKİP EDİN

Aşılama süreci ile ilgili de konuşan Bakan Koca, aşı programlamasının ve tedarik anlaşlarını erken yaptıklarını açıkladı ve aşıya ulaşılması konusunda şartları zorladıklarının altını çizdi.Ayrıca Koca bu süreçte yanlış ve yanıltıcı bilgilere itibar edilmemesini,sadece resmi kaynakların takipl edilmesini vatandaşlardan istedi.