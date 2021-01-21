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Bakan Koca'dan son dakika 'aşı' açıklaması geldi
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Bakan Koca'dan son dakika 'aşı'...

Bakan Koca'dan son dakika 'aşı' açıklaması geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamada 85 yaş ve üzeri kişilerin yarından itibaren evlerinde koronavirüs aşısı olabileceklerini duyurdu.

21 Ocak 2021 Perşembe 01:26
Bakan Koca'dan son dakika 'aşı' açıklaması geldi
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Salgın ile mücadele kapsamında Türkiye'de aşılama çalışmaları devam ediyor.

Çin'den temin edilen 3 milyon doz koronavirüs aşısı ilk aşamada sağlık çalışanlarına ardından ise huzur evlerinde kalan yaşlılara ve buradalarda çalışanlara vuruldu. Bu kapsamda Türkiye'de sonra olarak 980 bin kişi koronavirüs aşısının ilk dozunu vuruldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün itibariyle 90 yaş ve üzeri kişilerin evlerinde aşılandığını ifade etti.

85 YAŞ ÜZERİ YARINDAN İTİBAREN AŞILANMAYA BAŞLAYACAK

Koca, bilim kurulunun değerlendirmesi sonucu yarından itibaren 85 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanmasına başlanacağını ve bu kişilerinde evlerinde koronavirüs aşısının ilk dozunu olabileceklerini paylaştı. Evlere gidecek sağlık personelinin hazır olduğunu bildiren Koca, aşılama süresinin artsada bu kişilerin evlerinde aşı olmasını destekledikerini ifade etti.

RESMİ KAYNAKLARI TAKİP EDİN

Aşılama süreci ile ilgili de konuşan Bakan Koca, aşı programlamasının ve tedarik anlaşlarını erken yaptıklarını açıkladı ve aşıya ulaşılması konusunda şartları zorladıklarının altını çizdi.Ayrıca Koca bu süreçte yanlış ve yanıltıcı bilgilere itibar edilmemesini,sadece resmi kaynakların takipl edilmesini vatandaşlardan istedi.

 



Son Güncelleme: 21.01.2021 01:26
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Anahtar Kelimeler:
AşıKoronavirüs Aşısı85 Yaş
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