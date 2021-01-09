Bakan Koca'dan SMA hastası çocuklarla ve gen tedavisiyle ilgili açıklama

Bir süredir gündem olan SMA hastası çocuklar için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sevindiren açıklama geldi.

Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde SMA hastası çocuklara ABD'de uygulanan Gen tedavisi için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tedavimin bilimsel sonuçlarını görmeden kendi çocuklarımızı kobay olarak kullanmalarına izin vermeyiz açıklaması yapmıştı.

GEN TEDAVİSİNDE GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

yaşanan SMA süreci ve gen tedavisi için sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Koca, ülkemizde ki SMA hastası çocukların durumu ile ilgili olarak bilim kuruluyla önemli bir toplantı yapıldığını ve bilimin gösterdiği her yolu SMA hastası çocuklarımızın tedavisinde değerlendirileceğini, uygun hastada uygun tedavinin kesinlikle devreye alınacağını ifade etti.

ABD'de ki gen tedavisi konusundada önemli açıklamalarda bulunan Koca, bu hususta gen tedavisi ile ilgili süreci yakından takip ettiklerini, gen tedavisinde bilimsel olarak somut etkinin görülmesi halinde uygun SMA hastası çocuklarda tedavinin uygulanabileceğini belirtti. Ayrıca Koca SMA Hastalığının tedavisinde kullanılan Nusinersen tedavisinin uygulandığı merkez sayılarını da artıracağınız belirtti.