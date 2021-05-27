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Bakan Koca'dan önemli açıklamalar: 50 yaş üstü aşılama tarihi belli oldu!

Tüm dünyayı etkisi altına alan ülkemizde de görülen Covid-19 salgını mücadelesinde aşılama devrine geçtik. Kabine toplantısı sonunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılama ve salgın hakkında açıklamalarda bulundu. 50 yaş üzeri vatandaşların aşılamaya başlanacağı müjdesini verdi. Tarih ne zaman? Yeni tedbirler nelerdir? Kaç doz aşı daha gelecek? Merak ettikleriniz haberimizde. İşte detaylar...

27 Mayıs 2021 Perşembe 14:20
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar: 50 yaş üstü aşılama tarihi belli oldu!
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Bakan Koca: 50 yaş üstü aşılama tarihi belli oldu

Video konferans yöntemi ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılama hakkında açıklamalarda bulundu.  Bakan Koca’nın açıklamaları şu şekildedir;

‘Vaka sayılarının büyük ölçüde düşürülmesi ile tedbirlere uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Vaka sayılarımızda ki düşüşleri kalıcı olarak kalması için çalışmalarımıza devam etmekte ve gayret göstermekteyiz. Birlikte mücadele ederek başardık ve birlikte mücadele ederek virüsü atlatacağız.’

Bakan Koca, düşen vakalar ile birlikte aşılama hakkında ve yeni alınan tedbirler hakkında şu ifadelere yer verdi:

‘Aşılama programımız 1 Haziran tarihinden itibaren hızlanmış olacak. Bu kapsamda 1 Haziran tarihinden itibaren 50 yaş üstü vatandaşlarımızın da aşılama işlemlerine başlanılacaktır.

Ülkemiz tüm aşı adaylarını titizlik ile takip ederek Faz 3 çalışmalarını da ülkemizde yürütülmesi için çaba göstermeye devam etmektedir. Ülkemize getirmek için 100 milyon doz inaktif aşı için anlaşma yaptık. 30 milyon doz aşıyı da alıp uyguladık. Aşı tedariklerin en zor olduğu dönemlerde ülkemizde en hızlı aşı kampanyalarını yürütmeyi başardık.’ 

Çok yakın bir zamanda önemli miktarda aşı ülkemizde olacak. Hız kesmeden aşılamaya devam etmekteyiz. Çin makamlarına buradan gösterdikleri anlayış ve destek için teşekkürlerimi sunuyorum.’ 


Son Güncelleme: 27.05.2021 14:20
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Anahtar Kelimeler:
Korona VirüsSalgınAşılama Dönemi50 Yaş üstü Aşılama
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