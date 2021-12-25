Bakan Koca'dan Omicron uyarısı: Hatırlatma dozu çok önemli!

Omicron varyantının ilk olarak Avrupa ülkelerinde yayılması sonrası Türkiye'de de görülmeye başlamıştı. Özellikle kalabalık şehirlerde daha hızlı yayılan yeni varyantla ilgili ek tedbirlerin gerekmediği konusunda yapılan açıklamalarda mevcut tedbirlere riayet edilmesi de önemle rica edilmişti.
Bugün Omicron varyantının son durumu ile ilgili bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk olarak Güney Afrika'da görülen ve daha sonrasında da Avrupa'da hızlı bir geçiş yapan Omicron'un kısa süre içerisinde yeni vakaların yüzde 10'luk oranına kaynaklık ettiğini söyledi.
TEDBİRLERE DEVAM!
Korku ile kaygının insan hayatı olumsuz yönde etkilediğini ve bu yüzden tedbirleri aksatmadan hastalığa karşı kendimizi korumamız gerektiğin vurgulayan Bakan Koca, etkilediğini, bu gelişmelerle birlikte saha dikkatli olunması gerektiğini ve eksik olan aşılarında mutlaka yaptırılması gerektiğini dile getirdi. Yeni durum sonucunda hatırlatma dozunun ne kadar önemli olduğu konusunun da arttığını söyleyen Bakan Koca, aşı takvimlerinin üzerinden 3 ay süreyi dolduranların hatırlatma dozlarını olmalarını ve yeni varyanta karşı aşı etkinliğini daha da güçlendirmeleri gerektiğini kaydetti.