Bakan Koca'dan Omicron uyarısı: Hatırlatma dozu çok önemli!

Omicron varyantının ilk olarak Avrupa ülkelerinde yayılması sonrası Türkiye'de de görülmeye başlamıştı. Özellikle kalabalık şehirlerde daha hızlı yayılan yeni varyantla ilgili ek tedbirlerin gerekmediği konusunda yapılan açıklamalarda mevcut tedbirlere riayet edilmesi de önemle rica edilmişti.

Bugün Omicron varyantının son durumu ile ilgili bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk olarak Güney Afrika'da görülen ve daha sonrasında da Avrupa'da hızlı bir geçiş yapan Omicron'un kısa süre içerisinde yeni vakaların yüzde 10'luk oranına kaynaklık ettiğini söyledi.

TEDBİRLERE DEVAM!

Omicron varyantı ile ilgili daha öncesinden alınan tedbirlerine ek olarak farklı bir tedbir alınmasına gerek duymadıklarını belirten Sağlık Bakanı Koca, maske, sosyal mesafe ve en önemli koruyucu aşı ile hayatımıza devam edeceğiz diyerek vatandaşlara özellikle tedbirlere riayet etmeleri gerektiğini söyledi.

Korku ile kaygının insan hayatı olumsuz yönde etkilediğini ve bu yüzden tedbirleri aksatmadan hastalığa karşı kendimizi korumamız gerektiğin vurgulayan Bakan Koca, etkilediğini, bu gelişmelerle birlikte saha dikkatli olunması gerektiğini ve eksik olan aşılarında mutlaka yaptırılması gerektiğini dile getirdi. Yeni durum sonucunda hatırlatma dozunun ne kadar önemli olduğu konusunun da arttığını söyleyen Bakan Koca, aşı takvimlerinin üzerinden 3 ay süreyi dolduranların hatırlatma dozlarını olmalarını ve yeni varyanta karşı aşı etkinliğini daha da güçlendirmeleri gerektiğini kaydetti.