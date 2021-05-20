Bakan Koca'dan maske kullanımına ilişkin önemli açıklama!

Koronavirüs salgını kapsamlı düzenlenen Bilim Kurulu toplantısından sonra canlı yayına çıkarak toplantıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske kullanımıyla ilgili de çok önemli bir açıklamada bulundu.

Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların kullanmada zorlandıkları maskelerle ilgili detay veren Bakan Koca, vatandaşların açık havadayken 2 metreye kadar mesafede çevrenizde kimse yoksa maske takılmasına gerek olmadığını söyledi. Bakan Koca, konuşmasında evdeyken de şayet yalnızsanız hiç bir şekilde maske kullanımın şart olmadığını belirtti.