Bakan Koca'dan flaş 'koronavirüs' açıklaması: Adeta kitlesel bulaşma dönemine geçti

Korona virüs vaka sayılarında tüm dünyada rekorlar görülürken,ülkemizde de artan vaka sayılarına karşılık dün yapılan kabine toplantısında yeni tedbir ve kısıtlama kararları açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçti ve alınan kararları duyurdu.

KİTLESEL BULAŞMA DÖNEMİ

Bugün ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bütçe görüşmeleri sırasında yaşanan süreçle ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Koca, hastalığın yayılma süreci ile ilgili olarak yaptığı açıklamalarda korona virüs hastalığının eskisiden hiç bir şey kaybetmediğini ve artık kitlesel bulaşma dönemine geçtiğine vurgu yaptı. Dünya üzeriden ki vaka sayısının 55 milyonu geçtini söyleyen Koca, ölümlerin ise 1 milyon 320 bini aştığı vurguladı.

"ARTIŞ TRENDİ NEREDEYSE BÜTÜN ÜLKEYE YAYILDI"

Bakan Koca, megakent İstanbul, Ankara ve Bursa gibi kentlerimizde ki artış trendinin tüm ülkeye yayıldığını, bunu durdurabilmek için radikal tedbirler aldıklarını belirtti.Koca ayrıca hastalık üzeride etkili olabilme ihtimali olan 16 ayrı aşı çalışmasının ülkemizde devam ettiğini sözlerine ekledi.