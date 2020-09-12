Bakan Koca:'Ağır hasta sayısı İstanbul'da yüzde 42 arttı'

Korona virüs salgın hastalığı dalga dalga yayılmaya devam ederken diğer yandan da mücadele ve salgının yayılmaması için gerekli önlemler alınıyor.
Konuyla ilgili açıklamalar yapana sağlık bakanı Fahrettin Koca, mücadele sürecinde özellikle megakent İstanbul ile ilgili olarak detaylı açıklamalarda bulundu.
Hastanelerde yatan hasta sayısıyla ilgilide paylaşım yapan Koca, Nisan ayında ağır hastaların yaklaşık yüzde 76'sının İstabulda ki hastanelerde tedavi edildiğini söyledi ve sonra bir ay içinde ağır hasta sayısının megakent istanbul'da yüzde 42 artığı vaka sayısının ise yüzde 32 artığı gerçeğini vurguladı.
Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca normal şartlarda pozitif vaka ile temaslı vb. gibi durumda olup evde izole olması gereken yaklaşık 100 bin kişinin dışarıda olduğunu açıkladı.