Bakan Koca:'Ağır hasta sayısı İstanbul'da yüzde 42 arttı'

Korona virüs salgın hastalığı dalga dalga yayılmaya devam ederken diğer yandan da mücadele ve salgının yayılmaması için gerekli önlemler alınıyor.

Konuyla ilgili açıklamalar yapana sağlık bakanı Fahrettin Koca, mücadele sürecinde özellikle megakent İstanbul ile ilgili olarak detaylı açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, salgın hastalığın ülkemizde yayılma hızını arttırdığı Nisan ayında ülkede korona virüs tespit edilen hastaların yüzde 65'nin ve ölümlerin ise yüzde 54'nün megakent İstanbul'da olduğunu, alınan tedbirler ile birlikte bu hasta sayısının yüzde 72 , ölümlerin ise yüzde 78 azaldığını söyledi. Ancak sonra dönemlerde tekrardan hastalığın yayılma hızının artmasıyla birlikte dün ki toplam hasta sayısının geçen ay kıyasla 2 kat arttığını vurguladı ve filyasyon ekibi sayısınında yüze 34 artırdıklarını sözlerine ekledi.

Hastanelerde yatan hasta sayısıyla ilgilide paylaşım yapan Koca, Nisan ayında ağır hastaların yaklaşık yüzde 76'sının İstabulda ki hastanelerde tedavi edildiğini söyledi ve sonra bir ay içinde ağır hasta sayısının megakent istanbul'da yüzde 42 artığı vaka sayısının ise yüzde 32 artığı gerçeğini vurguladı.

Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca normal şartlarda pozitif vaka ile temaslı vb. gibi durumda olup evde izole olması gereken yaklaşık 100 bin kişinin dışarıda olduğunu açıkladı.