Bakan Koca yoğun bakımdaki yatakların doluluk oranlarını açıkladı

Düzenlenen Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüse ilişkin bilgiler paylaştı. Basın açıklaması yapan Fahrettin Koca ülkemizde yer alan şehirlerdeki hastanelerin virüs hastalar sebebi ile doluluk oranlarını açıkladı.

Fahrettin Koca’nın açıklamasına göre İstanbul’da vakaların düşüşte olduğunu ancak yoğun bakımlardaki doluluğun 68.2 ve solunum cihazında ise 40.2 olduğunu açıkladı. Ankara’da yoğun bakım oranı %73,5 iken servislerde ise %57,7.

İzmir’de durum %77.6 iken Hatay da ise %84.8 ile oldukça yüksek bir orana sahip. Ayrıca solunum cihazına bağlı hasta oranı ise %79.3. Diğer şehirlerde ise oranlar şöyle:

Adana

Yoğun Bakım : %78

Solunum Cihazı: %41.8

Samsun

Yoğun Bakım : %80.8

Solunum Cihazı: %60.7

Mersin

Yoğun Bakım : %68.5

Antalya

Yoğun Bakım : %68.5