İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama...
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş, yoğun bakıma alınarak entübe edildi
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş,...
TOKİ ismini izinsiz kullanan Eminevim şirketi hakkında yasal işlem başlatıyor
Son Dakika
TOKİ ismini izinsiz kullanan Eminevim...

Bakan Koca yoğun bakımdaki yatakların doluluk oranlarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı ardından kurul tarafından konuşulan gündem konularını paylaştı. Açıklama yapan Fahrettin Koca ülke genelinde yoğun bakım ve solunum cihazı doluluk oranlarını açıkladı.

09 Aralık 2020 Çarşamba 23:39
Bakan Koca yoğun bakımdaki yatakların doluluk oranlarını açıkladı
Takip Et:

Düzenlenen Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüse ilişkin bilgiler paylaştı. Basın açıklaması yapan Fahrettin Koca ülkemizde yer alan şehirlerdeki hastanelerin virüs hastalar sebebi ile doluluk oranlarını açıkladı.

Fahrettin Koca’nın açıklamasına göre İstanbul’da vakaların düşüşte olduğunu ancak yoğun bakımlardaki doluluğun 68.2 ve solunum cihazında ise 40.2 olduğunu açıkladı. Ankara’da yoğun bakım oranı %73,5 iken servislerde ise %57,7.

İzmir’de durum %77.6 iken Hatay da ise %84.8 ile oldukça yüksek bir orana sahip. Ayrıca solunum cihazına bağlı hasta oranı ise %79.3. Diğer şehirlerde ise oranlar şöyle:

Adana

Yoğun Bakım : %78

Solunum Cihazı: %41.8

 Samsun

Yoğun Bakım : %80.8

Solunum Cihazı: %60.7

Mersin

Yoğun Bakım : %68.5

Antalya

Yoğun Bakım : %68.5

 



Son Güncelleme: 09.12.2020 23:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FahrettinkocaYoğunbakımDoluluk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de son 6 ayda kaç kişi Covid-19'a yakalandı, Türkiye'de son 6 ayda kaç kişiye koronavirüs vakası teşhisi kondu?
Türkiye'de son 6 ayda kaç kişi Covid-19'a yakalandı, Türkiye'de son 6 ayda kaç kişiye koronavirüs vakası teşhisi kondu?
Türkiye'de kaç sağlık çalışanı var, Türkiye'de kaç sağlık çalışanına Covid-19 aşısı yapılacak?
Türkiye'de kaç sağlık çalışanı var, Türkiye'de kaç sağlık çalışanına Covid-19 aşısı yapılacak?
Türkiye'de gebe nüfus kaç kişidir, Türkiye nüfusunun yüzde kaçı gebedir? Türkiye'de nüfusun yüzde kaçı hamiledir?
Türkiye'de gebe nüfus kaç kişidir, Türkiye nüfusunun yüzde kaçı gebedir? Türkiye'de nüfusun yüzde kaçı hamiledir?
Bakan Koca 9 Aralık tarihli korona virüs vaka sayılarını açıkladı!
Bakan Koca 9 Aralık tarihli korona virüs vaka sayılarını açıkladı!
Korona virüs bilekliği pilot uygulamaları başladı
Korona virüs bilekliği pilot uygulamaları başladı
Beyin gelişimine doğrudan faydalı olan besinler
Beyin gelişimine doğrudan faydalı olan besinler

Popüler Haberler

Kefilsiz bireysel kredi veren bankalar 2020
Müttefik filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Netflix Aralık ayında yayınlanacak içerikler takvimi
2021 SSK BağKur emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?
QR Kod tarama nasıl yapılır? iOS ve Android Qr kod tarama işlemi
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 10 Aralık 2020 Perşembe
Türkiye'nin ünlü yazarlarından Pelin Buzluk kimdir?
Seksenler dizisi Gülden karakteri kimdir? Ayşe Tolga'nın hayatı ve yer aldığı diziler
Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli banka kredisi hangisinde? 10 Aralık 2020 Perşembe bankaların güncel faiz oranları
Teknosa ParafPara kampanyası 120 TL' ye varan ParafPara kazanma fırsatı! 8-13 Aralık 2020
Trafik Cezası internetten nasıl ve nereden ödenir? İnternetten trafik cezası ödeme
Exatlon Challenge Burce Yağmur Karabal kimdir? Yarışmacı Burce Yağmur Karabal hakkında bilgiler
MAK ve Konsensus Araştırma Şirketlerinden 23 Haziran Seçim Anketi Sonuçları
Kolonoskopi nedir? Kolonoskopi kontrolleri kaç yılda bir yapılır?
Arda Turan Galatasaray'a geri dönecek mi? Ahmet Çakar'dan açıklama
Kanal D canlı yayın akışı 12 Aralık Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Saç satmak istiyorum, saç satmak günah mı?
Bankaların güncel kredi faiz oranları 10 Aralık 2020 Perşembe
Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi konusu ve oyuncu kadrosu
İyi Aile Babası dizisi nasıl, izlendi mi, dizi devam eder mi?
33. Hafta hamilelik döneminde annedeki ve bebekteki değişimler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.