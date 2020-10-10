Bakan Koca: 'İstanbul yakında yeni bir hastane açılıyor'

Türkiye küresel çapta yaşanan korona virüs salgın hastalığı ile mücadele ederken diğer yandan da sağlık altyapısına yatırım yapmaya devam ediyor.

Yaşanan salgın sürecinde bir çok ilde yeni hastaneler açılırken,megakent İstanbul'a anadolu yakası ve avrupa yakasında birer tane olmak üzere pandemi hastaneleri yapılmıştı.

Anadolu ve Avrupa yakasına inşa edilen pandemi hastaneleri , 45 gün içinde yapılmış ve hizmete açılmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şimdide İstanbul Seyrantepeye yeni bir hastane açılacağı haberini sosyal medya hesabı üzeriden duyurdu.

Koca twitter adresi üzerinden yapmış olduğu paylaşımda, yeni hizmete açılacak olan hastanenin resmilerini paylaştı ve hastanenin 172 bin metrekara kapalı alan olmak üzere , 163 polikinik olacağını ve 620 yataklı , 84 yoğun bakım yataklı olacağını duyurdu.

Ayrıca Koca yeni hizmete girecek olan bu hastanenin ameliyathane sayısınında 24 olduğunu sözlerine ekledi.