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Bakan Koca, haftalık vaka sayısını duyurdu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık vaka sayılarının güncel durumunu paylaştı. Megakent İstanbul 359 ile zirvede yer aldı.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 17:58
Bakan Koca, haftalık vaka sayısını duyurdu!
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Türkiye tam kapanma sürecinde ilerlerken, vaka sayıları günlük 15 binleri gördü. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca az önce sosyal medya hesabından haftalık vaka sayılarını paylaştı. Bakan Koca tarafından paylaşılan 100 binde görülen güncel haftalık vaka sayısında megakent İstanbul 359,99 ile zirvede yer aldı.

1-7 Mayıs tarihleri arasındaki güncel 100 binde vaka sayılarına göre İstanbul'dan sonra Tekirdağ 318,48 ile ikinci sırada yer alırken, Kırklareli  ise 287,23 ile üçüncü sırada yer aldı.

Bakan Koca yapmış olduğu paylaşımda kararlık vurgusu yaptı ve vaka sayılarının düşmeye devam edeceğine dikkat çekti.

İllere göre haftalık vaka sayısı (100 bin kişide görülen vaka sayısı )(1 -7 Mayıs 2021)

 


Son Güncelleme: 10.05.2021 17:58
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Illere Göre Vaka SayısıHaftalık Vaka Sayısı
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