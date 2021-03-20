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Bakan Koca güncel risk haritasını az önce duyurdu! 3 Büyükşehirde korkutan artış

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel risk haritasını sosyal medya hesabından duyurdu. Risk haritasında ki 3 büyükşehirde görülen vaka artışı korkuttu.

20 Mart 2021 Cumartesi 23:31
Bakan Koca güncel risk haritasını az önce duyurdu! 3 Büyükşehirde korkutan artış
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Mart ayı başında uygulamaya başlayan aşamalı normalleşme planıyla birlikte ülke genelinde tüm iller risk durumlarına göre 4 kategoriye ayrıldı.

İllerin hangi risk grubunda yer aldıkları ise 100 bin kişide görülen vaka durumuna göre belirlendi ve iller risk gruplarına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak kategorilendiriliyor.

İllerde bu kategorilere göre farklı kısıtlama ve tedbirler uygulanıyor.

Öte yandan illerin risk grupları haritası ise her hafta Sağlık Bakanlığı tarafından güncelleniyor. Bu şekilde iller korona virüs vaka durumlarına göre haftalık olarak risk gruplarına göre yeni değerlendiriliyor.

Son olarak güncel risk haritası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca tarafından paylaşılan 13-19 Mart 2021 haftalık vaka sayısı haritasında özellikle 3 büyükşehirde geçtiğimiz haftaya oranla görülen artış korkuttu.

İllere göre haftalık vaka sayısı haritası (100 bin kişide) 13-19 Mart 2021 verileri



Son Güncelleme: 20.03.2021 23:31
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