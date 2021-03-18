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Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına verilen ek ödemelerde köklü değişiklik!
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Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına verilen ek ödemelerde köklü değişiklik!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı bir açıklamada sağlık çalışanlarına verilen ek ödemelerde adaletli bir sistem için köklü bir revizyon çalışması yapacaklarını duyurdu.

18 Mart 2021 Perşembe 17:03
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına verilen ek ödemelerde köklü değişiklik!
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Pandemi sürecinin başlangıcından beri ön saflarda yer alan sağlık çalışanları için ek ödemem sistemi devreye sokulmuştu. Sağlıkta çalışanlar için ödenen ek ücretlerde hakkaniyetsizlik yaşandığını söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ödemelerle ilgili önemli bir gelişme hakkında bilgiler verdi. 

"EK ÖDEMELERDE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında görevlerine büyük bir kutsiyet gösteren sağlık çalışanları için ek ödenek çıkarılmıştı. Sağlık çalışanları arasında ise hakkaniyetli bir ödeme alınmadığı konusunda ortaya çıkan detaylar üzerine konuşan Sağlık Bakanı Koca ise ödenen ek ücretlerde hakkaniyetsizlik yaşandığını belirterek bununla ilgili bir değişim başlatacaklarını duyurdu. Sağlıkçıların her yerde insanlığa sağlık anlamında yardım dağıtan ve kendini hiçbir şeyden esirgemeyen fedakar insanlar olduğu vurgusunu yapan Bakan Koca, pandemi sürecinde de sağlıkta çalışan tüm birimlerin her günlerinin başka bir zorlukla geçtiğine dikkat çekerek sağlık çalışanlarına verilen özlük haklarına ilişkin de önemli bir detay paylaştı.

Özlük haklarının aslında hak ettikleri miktar olmadığını ifade eden Bakan Koca, Türkiye'nin ekonomik şartları nedeniyle yine de ellerinden geleni yaptıklarını ve personele ödenen ek ücretlerde hakkaniyet eksikliği olduğunun farkında olduklarını belirterek konuşmasında daha adaletli bir ek ödeme sistemi getirmek amacıyla gündemlerinde köklü bir revizyon çalışması olduğunu söyledi.



Son Güncelleme: 18.03.2021 17:03
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Sağlık çalışanlarıEk ödemeKöklü DeğişiklikRevizyonFahrettin Koca
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