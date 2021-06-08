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Bakan Koca duyurdu! BioNTech aşısı aile hekimliklerinde yapılabilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca BioNTech aşısı ile ilgili olarak yeni kararı duyurdu. Koca, bugünden sonra BioNTech aşısı aile hekimliklerinde yapılabileceğini duyurdu.

08 Haziran 2021 Salı 11:24
Bakan Koca duyurdu! BioNTech aşısı aile hekimliklerinde yapılabilecek
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Korona virüs ile mücadele sürecinde kademeli normalleşme süreci devam ederken aşılama sürecide hızla ilerliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından son açıklanan resmi rakamlara göre Türkiye'de birinci ve ikinci doz aşı olanların sayısı 30 milyonu geçti.

Aşılama takvimi ise Bakanlığın yol haritasında devam ediyor ve son olarak 50 yaşı üzeri vatandaşlar aşı randevularını alıp, en yakın sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırabiliyor.

Öte yandan aşı sırası gelen vatandaşlara sivonac ve biontech aşısı olmak üzere 2 seçenek sunuluyor. Sivonac aşısı aile hekimlikleinde ve hastanedelerde yapılabiliyorken, Biontech aşısı ise saklama koşullarından dolayı sadece hastanelerde yapılabiliyordu.

Aile hekimleri de BioNTech aşısı yapmaya başlayacak

Fakat Sağlık Bakanı Fahrettin Koca az önce Biontech ile ilgili olarak yeni kararları duyurdu. Bakan Koca, bugünden sonra Biontech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte Aile hekimlerimlerinin de devrede olduğunu duyurdu.

 


Son Güncelleme: 08.06.2021 11:24
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Anahtar Kelimeler:
BioNTechKoronavirüs Aşısı
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