Bakan Koca duyurdu! BioNTech aşısı aile hekimliklerinde yapılabilecek

Korona virüs ile mücadele sürecinde kademeli normalleşme süreci devam ederken aşılama sürecide hızla ilerliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından son açıklanan resmi rakamlara göre Türkiye'de birinci ve ikinci doz aşı olanların sayısı 30 milyonu geçti.

Aşılama takvimi ise Bakanlığın yol haritasında devam ediyor ve son olarak 50 yaşı üzeri vatandaşlar aşı randevularını alıp, en yakın sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırabiliyor.

Aile hekimleri de BioNTech aşısı yapmaya başlayacak

Öte yandan aşı sırası gelen vatandaşlara sivonac veaşısı olmak üzere 2 seçenek sunuluyor. Sivonac aşısı aile hekimlikleinde ve hastanedelerde yapılabiliyorken, Biontech aşısı ise saklama koşullarından dolayı sadece hastanelerde yapılabiliyordu.

Fakat Sağlık Bakanı Fahrettin Koca az önce Biontech ile ilgili olarak yeni kararları duyurdu. Bakan Koca, bugünden sonra Biontech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte Aile hekimlerimlerinin de devrede olduğunu duyurdu.