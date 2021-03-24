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Bakan Koca duyurdu! 700 bin dozdan fazla Biontech aşısı geldi

Sağlık Bakanlı Fahrettin Koca yapmış olduğu açıklamada 700 bin dozdan fazla Biontech aşısı geldiğini duyurdu.

24 Mart 2021 Çarşamba 20:36
Bakan Koca duyurdu! 700 bin dozdan fazla Biontech aşısı geldi
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Ülkemizde korona virüs ile mücadele sürerken diğer yandan aşılama çalışmaları son zamanlarda yavaşlamış olsada devam ediyor.

Türkiye'de aşılama çalışmaları ilk kez 2021 yılının ilk günlerinde Çin'den aşılar ile başlamış ve şu ana kadar bakanlığı  açıkladığı takvim doğrultunda 60 yaş vatandaşlara kadar aşılama çalışmaları tamamlanmıştı.

Korona virüs aşısı 14 gün arayla 2 doz şeklinde uygulanırken, az önce Sağlık Bakanın Fahrettin Koca tarafından aşı ile ilgili olarak önemli bir açıklama daha geldi.

700 BİN DOZ BİONTECH AŞISI DAHA GELDİ

Günlerdi tartışma konusu olan Biontech aşılarıyla ilgili olarak Bakan Fahrettin Koca önemli bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca, bugün 700 bin dozdan fazla  Biontech aşısının ülkemize geldiğini duyurdu. Son gelen dozlar ile yaklaşık olarak 1,4 milyon doz Biontech aşısının ülkemize ulaşmış oldu.

Öte yandan Biontech aşıları ülkemizde ilk kez uygulanacak.

 



Son Güncelleme: 24.03.2021 20:36
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Anahtar Kelimeler:
Bakan KocaBioNTechAşı
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