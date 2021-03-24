Bakan Koca duyurdu! 700 bin dozdan fazla Biontech aşısı geldi

Ülkemizde korona virüs ile mücadele sürerken diğer yandan aşılama çalışmaları son zamanlarda yavaşlamış olsada devam ediyor.

Türkiye'de aşılama çalışmaları ilk kez 2021 yılının ilk günlerinde Çin'den aşılar ile başlamış ve şu ana kadar bakanlığı açıkladığı takvim doğrultunda 60 yaş vatandaşlara kadar aşılama çalışmaları tamamlanmıştı.

700 BİN DOZ BİONTECH AŞISI DAHA GELDİ

Korona virüs aşısı 14 gün arayla 2 doz şeklinde uygulanırken, az önce Sağlık Bakanın Fahrettin Koca tarafından aşı ile ilgili olarak önemli bir açıklama daha geldi.

Günlerdi tartışma konusu olan Biontech aşılarıyla ilgili olarak Bakan Fahrettin Koca önemli bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca, bugün 700 bin dozdan fazla Biontech aşısının ülkemize geldiğini duyurdu. Son gelen dozlar ile yaklaşık olarak 1,4 milyon doz Biontech aşısının ülkemize ulaşmış oldu.

Öte yandan Biontech aşıları ülkemizde ilk kez uygulanacak.