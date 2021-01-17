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Bakan Koca aşıyla ilgili merak edilenleri paylaştı! Aşı nasıl uygulanacak?
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Bakan Koca aşıyla ilgili merak edilenleri paylaştı! Aşı nasıl uygulanacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz gün başlayan koronvirüs aşılama süreci ile ilgili olarak merak edilenleri sosyal medya hesabından paylaştı.

17 Ocak 2021 Pazar 00:27
Bakan Koca aşıyla ilgili merak edilenleri paylaştı! Aşı nasıl uygulanacak?
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Çin'den alınan 1.etap 3 milyon doz koronavirüs aşısı geçtiğimiz gün uygulanmaya sağlık çalışanlarından başlandı. Bakanlık aşıyı vurulacak meslek gruplarını ise 4.aşama şeklinde olacağını açıkladı ve hangi meslek grubu hangi aşamada yer alıyor ayrıntılı olarak paylaştı. Peki aşı nasıl uygulanacak ?

Konuyla ilgil olarak merak edilenleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakanın yapmış olduğu paylaşıma göre kişiler koronavirüs aşısı ile ilgili olarak aşı vurulup vurulmayacağını e-nabız sistemine kendi kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilecek. E-nabız sistemi dışınca 2023'e sms atarakta aşı durumu hakkında bilgi alınabilecek.

SIRASI GELEN RANDEVU SİSTEMİNE YÖNLENDİRİLECEK

Bakanlık tarafından açıklanan aşı uygulama takvimine göre sırası gelenler kişiler randevu alabilmeleri için e-nabız sistemi üzerinden MHRS randevu sistemine yönlendirilecekler.Randevu sistemine yönlendirilen kişiler istedikleri tarih ve saatte randevu alabilecekler.

AŞI OLAN KİŞİ SİSTEME KAYIT EDİLECEK

 

Randevusu tamamlanan kişilere sms ile bilgilendirme yapılacak ve randevu bilgileri sisteme kayıt edilecek. Aşı randevusu alan kişi randevu tarihi ve saati geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna ( aile hekimliği, hastane ) gidip aşısını olabilecek.Aşıyı vuracak sağlık personeli ise sistem üzerinden gerekli sorgulamalaraı yapacak ve aşı olan kişisi sisteme kayıt edecek.

İLK DOZU OLANA 2.DOZ RANDEVUSU VERİLECEK

Tüm bu işlemlerden sonra ilk doz aşıyı olan kişilerin 2.doz aşı için sağlık personeli tarafından randevusu oluşturulacak ve kişiye bilgilendirme sms gönderilecek.

 

 



Son Güncelleme: 17.01.2021 00:27
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Anahtar Kelimeler:
Aşı Nasıl Uygulanacak?Fahrettin Koca
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