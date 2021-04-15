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Bakan Koca, aşıların çöpe gittiği iddialarını yalanladı: İsraf söz konusu değildir!

Koronavirüs aşılarının israf oluğu ve çöpe atıldığına dair ortaya atılan iddialar karşısında bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve israfın söz konusu bile olmadığını söyledi.

15 Nisan 2021 Perşembe 12:10
Bakan Koca, aşıların çöpe gittiği iddialarını yalanladı: İsraf söz konusu değildir!
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Koronavirüs salgınına karşı başlatılan aşılama uygulamalarında randevu alan kişilerin randevularına gitmemesi ve bu sebepten dolayı gelen aşıların ziyan olarak çöpe atıldığı yönünde bir iddia ortaya atıldı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamasında sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Aşının her bir dozunun kendileri için çok önemli olduğu ve aşıların kıymetini bildiklerini vurgulayan Sağlık Bakanı Koca, açıklamasında koronavirüs aşılarının çöpe gittiği ile ilgili ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve aşıların israfının söz konusu olmadığını söyledi.

Bakan Koca açıklamasın da ayrıca, aşılama programları sırasında kullanılan aşılarının uygun saklama koşullarını temin eden merkezlerde uygulanmakta olduğunu belirterek aşıların ziyan olduğu yönünde konuşulanların gerçek olmadığını ifade etti.

 



Son Güncelleme: 15.04.2021 12:10
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Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıFahrettin KocaAşı Israfıçöp Iddiası
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