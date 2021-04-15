Bakan Koca, aşıların çöpe gittiği iddialarını yalanladı: İsraf söz konusu değildir!

Koronavirüs salgınına karşı başlatılan aşılama uygulamalarında randevu alan kişilerin randevularına gitmemesi ve bu sebepten dolayı gelen aşıların ziyan olarak çöpe atıldığı yönünde bir iddia ortaya atıldı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamasında sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Bakan Koca açıklamasın da ayrıca, aşılama programları sırasında kullanılan aşılarının uygun saklama koşullarını temin eden merkezlerde uygulanmakta olduğunu belirterek aşıların ziyan olduğu yönünde konuşulanların gerçek olmadığını ifade etti.
Son Güncelleme: 15.04.2021 12:10