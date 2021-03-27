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Bakan Koca, aşılama programına bazı risk gruplarının dahil edildiğini duyurdu!

Koronavrüs salgınıyla mücadelede kapsamında yeni bir aşı programında geçildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama uygulamalarına bazı risk gruplarının da dahil edildiğini duyurdu.

27 Mart 2021 Cumartesi 22:22
Bakan Koca, aşılama programına bazı risk gruplarının dahil edildiğini duyurdu!
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Koronavirüs salgınına karşı başlatılan aşı uygulamalarında, program çerçevesine yeni gruplar dahil edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aşılama programında yeni bir grup programına geçildiğini duyurdu.

Koronavirüs aşısı için sisteme tanımlanan 60 yaş ve üzeri vatandaşların eşleri ile beraber randevularını alarak koronavirüs aşılarını olabileceklerini söyleyen Bakan Koca, bazı risk gruplarının da aşı programına dahil edildiğini kaydetti. Risk grubuna dahil edilen morbid obez ve diyaliz hastalarının yanı sıra malign tümörü kanser hastaları ile down sendromlu kişilere öncelik verilerek kendilerinin sisteme tanımlandığını bildirdi. Bakan Koca, açıklamasının devamında mümkün olan en kısa sürede çok riskli vatandaşlarımı koruma hedeflerinde olduklarını sözlerine ekledi.



Son Güncelleme: 27.03.2021 22:22
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Koronavirüs AşısıAşı GruplarıRiskli GrupYeni Aşı Programı
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