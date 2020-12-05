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Bakan Koca açıkladı! İstanbul'da vaka sayısında yüzde 25 düşüş var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca megakent İstanbul'da son 1 ay içinde alınan tedbir ve kısıtlamalar sayesinde vaka sayısında bu hafta yüzde 25'lik düşüş olduğunu açıkladı.

05 Aralık 2020 Cumartesi 21:19
Bakan Koca açıkladı! İstanbul'da vaka sayısında yüzde 25 düşüş var
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Haziran ayında başlayan normalleş ve Kurban bayramı sonrasın vaka sayılarındaki yüklesişin rekor düzeylere çıkmasıyla birlikte yeni kısıtlama ve sıkı tedbirler geri geldi. Özellikle büyükşehirdeki vaka sayılarında görülen yükselişler ve hastane doluluk oranlarındaki artış illerde yeni tedbirler alınmasına sebep olmuştu.

Son olarak megakent İstanbul'da alınan tedbir ve kısıtlamalar sonrasıda vaka sayısıyla ilgil olarak son durumu Bakan Koca yorumladı.

VAKA SAYILARINDA YÜZDE 25 DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada, son bir ay içinde megakent İstanbul'da alınan tedbir ve kısıtlamalar sayesinde bu hafta tespit edilen korona virüs vaka sayılarında yüzde 25'lik düşüş görüldüğünü duyurdu.

HASTANELERİN YÜKÜ SÜRÜYOR

Ancak Bakan Koca ,megakent İstanbul'da hala hastane ve yoğun bakımların yükünün ağır olduğuna dikkat çekti.

 

 



Son Güncelleme: 05.12.2020 21:19
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