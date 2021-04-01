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Bakan Koca açıkladı! 45 gün içinde aşılamayı bitirdik

Koronavirüs ile mücadelede en önemli faktör olan aşılama süreciyle ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Bakan Koca, sağlık çalışanlarının tamamının aşılanmasını 45 gün içinde tamamladıklarını duyurdu.

01 Nisan 2021 Perşembe 19:29
Bakan Koca açıkladı! 45 gün içinde aşılamayı bitirdik
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Korona virüs ile mücadele her alanda sürerken, Ocak ayında başlayan aşılama sürecide devam ediyor. Bakanlık tarafından açıklanan aşılama takvimine göre yapılan aşılamada sonra olarak 60 yaş üzeri vatandaşlar ve eşleri koronavirüs aşısı talep etmeleri durumunda vurulabiliyor. Şu anda sadece Biontech ve Çin aşısı ülkemizde uygulanıyor ve aşılan iki doz halinde 28 gün arayla yapılıyor.

45 GÜNDE SAĞLIK ÇALIŞANLARI AŞILANDI

Öte yandan aşılama süreci devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli bir açıklama geldi. Sağlık çalışanlarının bu dönemdeki kahramanca çalışmalarında söz eden Bakan Koca, tüm sağlık çalışanlarının aşılanma süreçlerinin 45 gün gibi bir süre içinde tamamladıklarını duyurdu.

YERLİ AŞI ÇALIŞMALARI HIZLA DEVAM EDİYOR

 

Ülkemizde çalışmalarına hızla devam edilen yerli aşı ile ilgili olarakta konuşan Koca, kısa zaman içinde yerli aşının üretileceğine inandıklarını vurguladı



Son Güncelleme: 01.04.2021 19:29
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Anahtar Kelimeler:
Bakan KocaYERLİ AŞI
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